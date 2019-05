Zagreb formirao mrežu lažnih svjedoka za lov na Srbe

BANJALUKA - Iza širokog projekta čiji je cilj da se bivši logor za ratne zarobljenike na Manjači prikaže kao koncentracioni logor i tako satanizuje Republika Srpska stoji bivši načelnik Sektora za savjetodavnu, zdravstvenu i psihološku pomoć pri Ministarstvu branitelja Hrvatske Mladen Lončar, siva eminencija Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracionih logora.

Ovo su za "Glas Srpske" rekli brojni izvori iz vojnih bezbjednosnih krugova, a ova saznanja indirektno je potvrdio i Dubravko Vučković, jedan od krunskih svjedoka na suđenju pukovniku Vojske Republike Srpske Dani Lukajiću, koga je Županijski sud u Zagrebu zbog ratnih zločina nad zarobljenicima na Manjači tokom 1992. godine osudio na šest godina zatvora.

"Poznajem Mladena Lončara. On je ispred Ministarstva branitelja bio zadužen za sve procese u vezi sa logorom na Manjači. Istina je da od 2017. godine više nije u ministarstvu, ali siguran sam da će se vratiti na svoje radno mjesto. Lončar me je upoznao sa doktorom Nevenom Henigsbergom, koji me liječi od PTSP-a već deset godina". rekao je Vučković za "Glas Srpske".

Prema tvrdnjama izvora "Glasa Srpske" iz vojnih bezbjednosnih krugova, pomenuti doktor Henigsberg je bio mentor Mladenu Lončaru tokom odbrane doktorske disertacije iz psihijatrije, a Lončar je zauzvrat koristio svoj položaj u ministarstvu da određene grantove za liječenje demobilisanih hrvatskih vojnika usmjerava prema Henigsbergu.

"Istovremeno, demobilisani vojnici poput Vučkovića na osnovu Henigsbergovih ljekarskih nalaza i uz podršku Lončara stiču pravo na penziju, a zauzvrat su dužni da svjedoče u sudskim procesima koji se vode protiv srpskih vojnika i oficira", uvjerava sagovornik.

On ističe da je Vučković u pravu kada tvrdi da će se Lončar vratiti na posao u ministarstvo, dodajući da to zavisi i od sudskog epiloga u predmetu Dane Lukajića, kao i od epiloga u postupku protiv bivšeg komandanta logora Manjača, pukovnika Ratka Andrića, kome je počelo suđenje samo sat nakon što je Lukajić prvostepeno osuđen.

Dubravko Vučković je prije deset godina upoznao Lončara, a vrlo brzo nakon toga je dobio "braniteljsku mirovinu", da bi poslije toga, počeo da se predstavlja kao "zaštićeni svjedok Republike Hrvatske u vezi sa svjedočenjima koja se odnose na logor na Manjači".

Pored toga, Vučković je tokom svjedočenja protiv Dane Lukajića priznao i da se on krije iza NN lica čiju ispovijest je krajem marta 2014. godine objavila "Slobodna Dalmacija", a u kojoj, između ostalog, kaže da je u logoru Manjača proveo tri i po mjeseca, da su mu čupani nokti na rukama i nogama i da je zaradio 27 preloma kostiju i sedam fraktura lobanje.

Vučković kaže za "Glas Srpske" da je na Manjači zvanično proveo osam dana, a ne tri i po mjeseca.

"To je novinarka nešto okrenula, jer je napisala i da sam bio u dva logora, a to nije tačno. Ja sam na Manjači bio osam dana i razmijenjen sam u Dragaliću i vratio sam se u Hrvatsku, a stojim iza svog svjedočenja protiv Lukajića. Što se tiče drugih svjedočenja, nisam bio svjedok u ostalim procesima, jer me niko nije zvao", kaže Vučković.

On je potvrdio da je tokom rata bio natporučnik HOS-a, iako je imao samo 17 godina, kao i jučerašnje pisanje našeg lista da je bio saborac Azre Bašić, koju je Sud BiH zbog zločina nad zarobljenim srpskim civilima u Derventi pravosnažno osudio na 14 godina zatvora.

Vještačenje

Prema saznanjima, Dubravko Vučković je tokom osam dana boravka u logoru na Manjači imao napad epilepsije, što dokazuje knjiga zdravstvenih pregleda u čijem posjedu je "Glas Srpske".

Na osnovu knjige Protokola sistematskih i zdravstvenih pregleda u kojoj je logorski ljekar Mehmed Derviškadić pod rednim brojem 6905 zapisao "Vučković Dubravko 1975 Dg. Epy sympt; Tegretol, Phenobarbition 2x1", stručni tim ljekara Univerzitetskog kliničkog centra RS u avgustu prošle godine, na zahtjev Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, izvršio je medicinsko vještačenje.