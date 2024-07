Zagrebačka policija prijavila djevojku: Zapalila dječju igraonicu?

ZAGREB- Zagrebačka policija prijavila je 31-godišnju djevojku zbog sumnje da je zapalila dječiju igraonicu u sklopu restorana "MK By the way" u Ulici Donje Svetice u Zagrebu.

Zagrebačka policija saopštila je da sumnja da je djevojka izazvala požar na parkingu restorana u noći između srijede i četvrtka, zapalivši dječije artikle za igranje, čime je počinila štetu od oko 5.000 evra, prenosi Hina.

Policija je ranije saopštila da su vatrogasci ugasili požar i da niko nije povrijeđen.

Mediji su saopštili da je požar izbio u restoranu čiji je vlasnik Ivko Marić, koji je nedavno u svom ferariju dovezao novoizabranog evroparlamentarca Stivena Bartulicu u štab Domovinskog pokreta.

Dodali su i da je Marić ranije osuđivan za pokušaj ubistva i nanošenje teške tjelesne povrede, prenosi Tanjug.

