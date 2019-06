Zagrebački portal: Je li Hrvatska opasna zemlja za Srbe?

ZAGREB - Zbog nedostatka radne snage u Hrvatskoj, velik broj hotelijera i ugostitelja uvozi radnu snagu iz susjedstva, a najviše sezonaca dolazi nam iz BiH i Srbije, međutim posljednji događaj koji se zbio na Braču, kad su huligani napali mlade sezonce jer su mislili da su Srbi, zasigurno ne ostavlja dobar dojam na sve one koji još razmišljaju hoće li doći na sezonu u Hrvatsku ili ne.

Napadi na Srbe učestali su u Hrvatskoj, a da Hrvatskoj radnici iz Srbije trebaju, potpuno je jasno.

Hrvatskoj već godinama nedostaje radnika na Jadranu pa ih je primorana uvoziti.

Tako je vlada ove godine opet povećala kvote za uvoz radne snage u turizmu na 15.611 dozvola, a kako saznaje index.hr, iskorišteno ih je tek oko 6.000, a trećinu su iskoristili sezonci iz Srbije.

Direktor Instituta za turizam Damir Krešić za zagrebački portal je kratko prokomentarisao spomenuti napad na sezonce i rekao da postoji samo jedna stvar oko koje sezonce treba dijeliti, a to sigurno, navodi, nije po nacionalnoj osnovi.

"Sezonce treba dijeliti na dobre i loše radnike, a ne po nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Ionako rade težak posao i ne treba im ga dodatno otežavati. To što se dogodilo je za osudu i sigurno ne doprinosi slici Hrvatske kao sigurne destinacije", rekao je Krešić.

Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma i ugostiteljstva Hrvatske, za Index je rekao da su radnici iz inostranstva najkompetentniji jer znaju jezik pa im je lakše u komunikaciji s kolegama i gotovo svi pričaju barem engleski, za razliku od, kako kaže, sezonaca koji dolaze iz Malezije ili Filipina.

"Iskreno vjerujem da je ovo izdvojen slučaj i da se to više neće događati, bilo je i prije nekih incidenata u srednjoj Dalmaciji, no moram reći kako naprimjer u Istri nema tih problema. Ovakvi napadi su za svaku osudu i moramo svi ići ka tome da se to ne događa, da se ljudima usadi da je bitan svaki radnik, a pozivanje na neku prošlost je besmisleno, bilo bi pogubno da ih prozivamo i tučemo jer su druge nacionalnosti", smatra Andrić.

Navodi da je u Hrvatsku najviše radnika stiglo s područja Banjeluke i Trebinja. Istaknao je da ovakvi napadi poput ovog na Braču jako loše utiču i na sliku Hrvatske u svijetu.

Problem na dubrovačkom području

"Iskreno vjerujem da neće biti straha među Srbima koji bi htjeli ili razmišljaju o dolasku na sezonu. Nama je u ovom trenu bitan svaki radnik koji dođe bez obzira odakle je. U zadnje vrijeme često kad obilazim radnike po terenu, ističem da nije dobar animozitet između domaćih stalno zaposlenih i sezonaca koji dolaze sa strane. Problem je što su poslodavci stvorili netrpeljivost među njima jer se često sezoncima koji nisu za stalno, daju posebni ugovori s većom platom uz plaćanje hrane i smještaja i onda su domaći nezadovoljni jer su stručniji u poslu od ovih koji dolaze na sezonu i podnose veći teret na poslu, a na kraju imaju manju platu. Tako da taj dio nije dobar, stvara se netrpeljivost među radnicima", smatra Andrić.

Problem je, kaže, i što stariji radnici, pogotovo s dubrovačkog područja, ne podnose radnike iz Srbije ili Trebinja, što nije u redu.

"Nedavno sam bio u Dubrovniku i tamo ima puno zaposlenih sezonaca iz Trebinja, a domaći pojedinci koji su učestvovali u ratu i još rade se bune jer navode kako su ih ovi u ratu tukli, a sad dolaze raditi tu. I ja sam im rekao kako to nema smisla, ovi mladi sezonci iz Srbije i BiH nisu ni bili rođeni za vrijeme rata ili su bili bebe, dakle nisu ih oni mogli napadati. Nema smisla da se sad sve njih generalizuje, isto tako bismo se mogli onda sjetiti i 1. i 2. svjetskog rata i ko nas je tad napadao, a sad su nam glavni gosti oko kojih trčimo. Dakle, gledati ko je otkuda je besmisleno, ne možemo tako razmišljati", smatra Andrić.

Jako je, kaže, loše gledati na neke nacije kao na neprijatelje Hrvatske i to ne samo za hrvatski turizam već i za Hrvatsku uopšteno.

"Tako zasigurno ne ostavljamo dobar utisak u svijetu. Kad-tad će i susjedne zemlje ući u EU pa neće biti granica i tad će biti još više zaposlenika iz tih zemalja, a možda će i neki naši raditi u Srbiji tako da bi zaista bilo loše da se ponašamo kao neprijatelji", rekao je Andrić te još jednom naveo kako se nada da se ovakve situacije više neće događati.

Index je kontaktirao i Ministarstvo turizma kao i Hrvatsko udruženje poslodavaca, međutim njihovi odgovori mu nisu još stigli.

Raniji napadi na Srbe

Danas je preminuo Radoje Petković (63), potpredsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Kastva i građevinski preduzetnik koji je brutalno pretučen 24. aprilaa ispred jednog kafića u Viškovu.

Riječka policija kao napadača je identificirala Iliju Glavića (48) kojeg Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci sumnjiči za krivično djelo nanošenja teških tjelesnih povreda. Sudija istrage na Županijskom sudu u Rijeci Ksenija Zorc Glaviću je odredila istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i uticaja na svjedoke. Petković je nakon kratke prepirke s Glavićem u lokalu krenuo prema svom automobilu. Glavić ga je sustigao na parkingu i brutalno napao. Na snimcima nadzorne kamere vidi se da Glavić nije odustajao od udaraca čak ni kada je Petković izgubio svijest i pao na tlo.

Podsjetimo i kako su prije četiri mjeseca napadnuti vaterpolisti Crvene zvezde na splitskoj Rivi. Bili su u trenerkama s klupskim obilježjem što je zasmetalo lokalnim mladićima koji su ih napali. Najteže je prošao golaman Aleksandro Kralj koji je nakon udarca u glavu, kako bi se spasio od dodatnih batina, skočio u more.

U septembru prošle godine na parkingu u Ulici put Gazića u Zadru, nepoznate su osobe prišle dvojici muškarca u dobi od 30 godina te su ih najprije verbalno napale da bi potom jedna nepoznata muška osoba i fizički napala 30-godišnjaka koji nije povrijeđen, objavila je tad policija. Tom prilikom su takođe zapalili dvije baklje te ih bacili u pravcu oštećenih, nakon čega su se udaljili. Napadnuti muškarci bili su radnici iz Srbije.

