Zagrebački privrednik zaustavljen na bh. granici, carinici "zinuli" kad su vidjeli šta prevozi

Carinici na graničnom prelazu Vinjani Donji kod Imotskog 30. maja ove godine zaustavili su 52-godišnjeg Miroslava Marića zvanog Bušo, preduzetnika iz Zagreba, pri povratku iz Hercegovine, a kada su otvorili automobil shvatili su da vozi vreće s novcem, piše Slobodna Dalmacija.

Bušo je, kako navode, zaradio prekršajnu prijavu jer nije carinicima prijavio veće svote deviza.

Nakon što je novac prebrojen, privremeno mu je oduzeto 20.000 evra, ali on nije htio potpisati zapisnik carine.

U razgovoru za medije otkrio je da nije želio dati svoj pristanak na prebrojenu svotu jer smatra da je novca bilo dvostruko više od onog što su carinici izbrojili.

"Kad sam išao na svadbu, ponio sam sa sobom utržak iz mojih praonica u Zagrebu tog dana, nisam stigao staviti to na banku. Drugi razlog je bio što mi je tjedan dana prije netko opljačkao tetkin stan, pa sam se bojao da se i meni isto ne dogodi. Kad sam izlazio iz Hrvatske, nitko me nije ništa pitao. Od tog novca što sam nosio tamo plaćao sam što sam trebao, a kad sam se vraćao, posudio sam od rođaka dio novca. Mislio sam to prijaviti na carini. Zato sam, kad sam se vraćao u Mercedesu zagrebačkih registracija, cariniku kad me je pitao imam li što prijaviti i rekao da nemam ništa osim nekoliko tisuća eura. Na podu suvozačeva sjedišta bile su vreće s kovanicama, a u prtljažniku sam imao još vrećica s papirnatim novcem. Ništa nisam skrivao, sve je bilo vidljivo. Rekao sam mu da idemo izbrojiti, pa koliko ima, nek’ me kazne ako moraju i OK. Njemu su oči 'zinule' kad je vidio vreće s novcem", rekao je Bušo, koji je preko advokata uložio prigovor na carinsko rješenje o prekršaju, prenosi N1.