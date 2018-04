Zaharova: Eulex prećutno odobrio hapšenje Marka Đurića

MOSKVA - Međunarodne snage na Kosovu, na osnovu Rezolucije 1244, imaju glavnu odgovornost za bezbjednost nealbanskog stanovništva, kaže Marija Zaharova.

Osim toga, portparolka ruskog Ministarstva inostranih poslova je navela i da su upravo međunarodne snage Eulexa “očigledno dale prećutno odobrenje“ za hapšenje direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića, prenosi B92.

Podsjećamo, Đurić je prošlog ponedjeljka uhapšen u Kosovskoj Mitrovici tokom okruglog stola u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Pripadnici specijalne policije su ga potom odveli u Prištinu, a zatim je preko Merdara "protjeran" u centralnu Srbiju.

Osim toga, pripadnici kosovske policije naoružani dugim cijevima prethodno su bacili šok bombe ispred Mitrovačkog dvora u pokušaju da rastjeraju Srbe koji im nisu dozvolili da uđu.

Nakon hapšenja Đurića Srpska lista je odlučila da uskrati podršku vladi Ramuša Haradinaja, a Prištini je i "dat rok" od tri nedelje da formira ZSO inače će, kako se navodi, Srbi to učiniti sami.

#Zakharova: During the March 26 arrest in Mitrovica of the Head of the Office for Kosovo and Metohija of the Serbian Government, Marco Duric, the international forces – the Kosovo Force and EULEX – clearly gave tacit approval