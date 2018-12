Zaharova: Rusija će podržati rezoluciju o KiM jedino ako je u interesu Srbije

MOSKVA - Rusija će podržati novu rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN o Kosovu i Metohiji isključivo ako bude u interesu Beograda, rekla je danas portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ako bude, u kojoj formi i kada bude promjena po tom pitanju, do kojih može da dođe isključivo samo u interesu Beograda i srpskog naroda, to će sigurno povući za sobom i izmjene u međunarodnom pravu. Jer ako priznajemo da rezolucija Savjeta bezbjednosti UN obavezno mora da se ispunjava, i ako dođe do izmjena, koje će Beograd da potvrdi da su u interesu srpskog naroda, to će zahtijevati i promjene u međunarodnom pravu, što predstavlja rezolucija Savjeta bezbjednosti", rekla je Zaharova.

Ona je ukazala da se Rusija u sadašnjem trenutku oslanja na postojeću rezoluciju Savejta bezbjednosti UN, prenose beogradski mediji.

Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je ranije da bi eventualna odluka o razgraničenju Kosova morala da bude "fiksirana" u novoj rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN.