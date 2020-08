Zahtijevaju ukidanje Štaba, tužiće državu i tražiti odštetu

Nezadovoljstvo radom i odlukama Nacionalnog štaba Civilne zaštite Hrvatske već duže vrijeme tinja u javnosti.

Kako piše hrvatski portal Index, prvi glasovi protiv njihovih odluka počeli su se da se javljaju još u vrijeme dok je u Hrvatskoj sav život stao u pokušaju da se zaustavi pandemija i još više kada je Štab počeo da donosi nelogične i jasno političke odluke.

Na Facebooku se tako pojavila grupa "Tražimo ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite" u koju se u kratko vrijeme uključilo 129.000 ljudi.

Sada se preko te grupe priprema tužba protiv Republike Hrvatske zbog odluka Štaba.

Pilkić: Stožer se otvoreno izruguje

Administrator te grupe Tomislav Pilkić trenutno prikuplja punomoći za zajedničku tužbu.

"Početak mog nezadovoljstva bio je niz odluka Nacionalnog stožera o suspenziji mnogih sloboda i prava građana na kretanje iz trećeg mjeseca, a da bi se članovi Stožera od prvih dana ponašali suprotno njima i dali si za pravo da imaju poseban status u odnosu na sve nas ostale. Tijekom idućih šest mjeseci takvo ponašanje ne samo da se nastavilo, nego je poprimilo razmjere otvorenog izrugivanja sa stanovništvom. Može se reći da je Stožer, nažalost, cijelu ovu situaciju koristio za osobnu korist i dopustio je da politika istjera struku i znanost", rekao je Pilkić za Index.

Moraju objasniti i mjere i troškove koje su izazvali

Svoje nezadovoljstvo pretočio je prvo u grupu na Facebooki, a onda i na konkretnu akciju s advokatima.

"Vjerujem da će tužba dati konkretnije rezultate nego prosvjed. Kolektivna tužba izvršit će pritisak na Stožer, tim više jer bi pozitivni ishod odluke po podnositelje tužbe zahtijevao odgovornost članova Stožera. Bili bi prisiljeni naći objašnjenje za desetke svojih mjera i objasniti ljudima kako misle objasniti troškove nastale zbog njihovog ponašanja", rekao nam je Pilkić.

Planiraju protest početkom septembra

Dio članova grupe odlučio se za protest protiv Štaba.

Okupljanje namkeravaju da održe početkom septembra, a ovih bi dana trebalo da izađu s konkretnim zahtjevima i svojim stavovima o Štabu.

Pilkić, pak, okuplja ljude na zajedničkoj tužbi i tvrdi da ga je dosad podržalo 1.250 osoba.

"Zasad skupljam predbilježbe mailom kako bih imao bazu kontakata. Puno je ljudi koji osjećaju toliku ljutnju da su spremni i odmah plaćati troškove što sam, naravno, odbio. Ovaj bih tjedan trebao stupiti u kontakt s odvjetnikom s kojim se dogovaram od samog začetka grupe, ali imali smo i ponude nekoliko drugih odvjetnika", tvrdi Pilkić.

Traženje odštete kao pritisak na državu

Od Republike Hrvatske tražiće odštetu za sve odluke koje smatraju nelegalnima, ali još nisu odredili ni sadržaj tužbe niti koliku će odštetu tražiti.

"To, naravno, neće biti nerealni iznosi kojima bismo potkopali vjerojatnost da tužba bude pozitivno ocijenjena. Budući da je ovo specifičan vid tužbe, to trebamo vidjeti sa stručnjakom. S obzirom na to da novčani zahtjevi vrše veliki pritisak na državu, očekujemo i da će to biti bolja kontrola ponašanja Stožera nego je to trenutno Sabor, koji je potpuno izbačen iz priče. Okvirno, napadat će se većina odluka Stožera s općim djelovanjem na sve građane i dokazivati njihova nesrazmjernost", zaključio je Pilkić.