Zahvalnost Italije: Nećemo zaboraviti gest Srbije

Ministar spoljnih poslova i međunarodne saradnje Italije Luiđi Di Majo objavio je na Facebook fotografije i poruku državi Srbiji upućenu zbog donacije koju je Srbija poslala u Italiju.

Podsjetimo, medicinska oprema, koju je Srbija donirala Italiji, otpremljena je sa ukupno osam aviona Er Srbije, prekjuče sa četiri aviona, juče sa dva i u ponedjeljak će poletjeti još dva aviona.

"U februaru sam bio na Balkanu, brza, ali intenzivna misija, koja mi je takođe omogućila da zastanem u Srbiji, gdje sam imao priliku da upoznam predsjednika Republike Aleksandra Vučića, premijerku Anu Brnabić i mog kolegu ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića, sa kojim sam odmah uspostavio dobar odnos prijateljstva i vjerne saradnje", naveo je Luiđi Di Majo.

„Kao što znate, Srbija, kao i druge zemlje Balkanskog poluostrva, već dugo traže članstvo u Evropskoj uniji. To su zemlje sa kojima smo oduvijek bili bliski. I moja posjeta u februaru je to dokazala. Ovdje je sva vrijednost multilateralizma, prijateljstva koje Italija ima s drugim narodima i pomoći koju nam ti ljudi pružaju danas. Posljednjih dana Italiji je donirano 4 miliona maski iz Srbije. Solidarnost i prijateljstvo su temeljne vrednosti Evrope koja mora da otvori svoje vidike i da konkretno djeluje prema državama članicama. Nećemo zaboraviti ovaj gest. Italijanski narod neće zaboraviti one koji su im bili bliski“, napisao je Di Majo na Facebooku.