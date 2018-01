Zajednički protest hrvatske i slovenačke ljevice na "ničijoj zemlji"

ZAGREB/LjUBLjANA - Na hrvatsko-slovenačkom graničnom prelazu Plovanija na "ničijoj zemlji" danas je održan zajednički protest Radničke fronte i Ljevice, političkih lijevih stranaka iz dviju država zbog situacije u Piranskom zalivu i spora oko granice, koji smatraju da je cijela ta ujdurma politički igrokaz obije strane i prodavanje nacionalističke magle.

"Piranski zaliv i sporovi oko njega služe da bismo se bavili nepostojećim nacionalnim pitanjima, a ne gorućim problemima privredne i socijalne politike", poručili su organizatori.



Na protestu se okupilo oko 50-ak članova i članica Radničke fronte i Ljevice iz svih krajeva Slovenije i Hrvatske, a novinarima su se obratili zajedničkim saopštenjem koje je pročitano na hrvatskom, slovenačkom i italijanskom jeziku.



U saopštenju, između ostalog, stoji da Piranski zaliv i sporovi oko njega predstavljaju klasičan primjer "prodavanja nacionalističke magle kako bi se narodi bavili nepostojećim nacionalnim pitanjima, a ne gorućim problemima privredne i socijalne politike".



"Radi se o zalivu u kojem većina ljudi iz Slovenije i Hrvatske nikad nije bila, niti će ikad onde biti, niti im je bitno gdje je zapravo granica. Takođe, gdje će biti granica u praksi nema nekog značenja. Slovenački i hrvatski brodovi su i do sada slobodno prolazili, ribari su slobodno ribarili, a obije su zemlje ionako u EU. Sve silne priče o ''nacionalnim interesima'' hrpa su besmislica idealnih i za politiku bacanja prašine u oči", navodi se u izjavi.



Da li je u "nacionalnom” interesu ribara, bilo hrvatskih ili slovenačkih, da isplovljavaju pod pratnjom policijske flote i ribare usred agresivnih manevara tih flota, zapitali su protestanti, uz pitanje da li je u interesu radnika i radnica, da se umjesto svojim interesima bave "nacionalnim pitanjima" i produbljivanjima nacionalnih sukoba.



"Manija militarizacije, zveckanje oružjem i pozivanje na rat nisu u interesu ni jednog ni drugog naroda. Jesu pak u interesu huškača kojima je samo do očuvanja statusa ljuo i socijalnih nejednakosti", navode takođe.



Dok, kako kažu, političari prodaju priče o nacionalnim interesima u Piranskom zalivu, istovremeno u Hrvatskoj pokazuju nebrigu za najosetljivije skupine - za bolesnu djecu koja hitno trebaju lijekove, penzionere koji kopaju po kontejnerima, siromašne i nezaposlene, blokirane i one kojima je zaplenjena imovina.



"Hrvatska se suočava s dosad najvećim iseljavanjem mladih iz zemlje što će uskoro dovesti do kolapsa penzionog sistema i još većeg društvenog raslojavanja na bogate i siromašne. U ovom trenutku je, po Evrostatovim podacima, čak 1,18 miliona ljudi u Hrvatskoj u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. U trenutku kada se hrvatski ministar financija hvali BDP-om, suficit samo znači poboljšavanje rejtinga za daljnje zaduživanje, ne i bolji život za sve. Umjesto da spašavaju proizvodnju, nauku, obrazovanje i zdravstvo, vladajući troše za nove automobile i mobilne telefone", navodi se u izjavi.



U Sloveniji je pak radništvu dosta mjera štednji, učitelji se pripremaju na štrajk, a borba trafikanata je pokazala svu bijedu atipičnih oblika rada.



"Iako se i slovenački ministri hvale izlaskom iz krize, sasvim je jasno kako taj prividan ekonomski rast ne znači dobrobit za sve. Oko 280.000 stanovnika, ili svaki sedmi stanovnik Slovenije živi ispod granice siromaštva. U Sloveniji se socijalne i ekonomske razlike neprestano produbljuju (razlika minimalne i prosečne neto plaće je najviša u EU). Čak se djeca u Sloveniji počinju socijalno i ekonomski raslojavati, pa se socijalne razlike sve više reflektiraju i na pismenost - istraživanja su pokazala da su bogati kudikamo pismeniji od siromašnih", poručuju ljevičari.



Ukratko, poručuju takođe, Slovenija i Hrvatska danas dijele sudbinu zemalja na periferiji Evrope, gdje socijalne razlike rastu, radnici gube sva prava, atipični oblici rada postaju norma, a socijalna raslojenost raste.



"Ali umjesto da rešavaju probleme svojih naroda, političari jedne i druge strane konstantno potpiruju trenja sa spoljnim ili unutarnjim neprijateljima, po potrebi. Politički spektakli poput ovog u Piranskom zaljevu, sasvim su logičan folklor koji prati daljnje rastakanje socijalne države i trećeg talasa privatizacije".



Zbog toga je, kažu, potrebno da zajedno udruženi protestujemo protiv lažne politike. "Ljevica i Radnička fronta zajedno upozoravaju na jalovost aktualnog političkog igrokaza", navodi se, između ostalog, u zajedičkoj izjavi.