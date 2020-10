Zambijka zapjevala o Kosovu i poručila: Volim što ste tako snažni

"Vas u Srbiji ne mogu da poljuljaju stvari koje dolaze sa Zapada, zato i zaslužujete vašu kulturu. Zapravo, najviše volim to što ste tako snažni, što je vaša nacija tako nezavisna, zato i ja na neki način vama pripadam", poručuje Zambijka koja na internetu pjeva o Kosovu i jedva čeka da dođe u Srbiju.

Zambijka Patricija Kaunda osvojila je pratioce društvenih mreža objavom u kojoj peva pjesmu "Sini jarko sunce sa Kosova", a prethodno se predstavlja na čistom srpskom.

Ova lijepa djevojka završava drugu godinu ekonomije na Univerzitetu Zambije. Kao sve njene vršnjakinje, na instagram postavlja svoje fotografije, ali Patricija je objavila i nekoliko video klipova u kojima se obratila Srbima.

Pravi hit u Srbiji postala je nakon što je zapjevala "ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Jugovića..."

Patricija za "Sputnjik" kaže da je za Srbiju prvi put čula kad je upoznala svog dečka - koji je iz Srbije.

"Zainteresovala sam se za njegovu kulturu, odakle dolazi, a kad sam čula njegov jezik, to me je posebno zaintrigiralo. Sve mi je to bilo jako zanimljivo, sve me interesuje o Srbiji", kaže Patricija koja ne krije oduševljenje što je dobila poziv od novianra pomenutog portala.

Na pitanje šta joj se toliko dopalo u srpskoj kulturi, kaže da je srpska kultura pravo blago.

"Jako volim to što vam je jezik tako bogat, ni on nije pretrpio strani uticaj. Zapravo, najviše volim to što ste tako snažni, što je vaša nacija tako nezavisna, zato i ja na neki način vama pripadam", kaže ova mlada djevojka.

Dodaje da je jako zaljubljena u svog dečka, čije ime ne želi da otkrije, ali i u srpsku kuhinju.

"Sve je tako bogato i svježe, i ljudi i hrana", kaže uz osmijeh.

Pitali smo je i zašto se odlučila da u video klipu koji je postao hit otpjeva pjesmu "Sini jarko sunce sa Kosova".

"Pjesmu mi je preporučio jedan prijatelj, kada sam je čula, kada sam shvatila njeno značenje, potresla me je, ova pjesma budi emocije. Mislim i da mi je jasno koliko vama ova pjesma znači. Kada sam čula prevod, ne znam kako to da kažem, šta sam osjetila. Odlučila sam da je otpjevam i tako pokažem svoju podršku, jer znam šta se tamo dešava", kaže sada ozbiljnim tonom Patricija Kaunda.

Ona kaže da bi voljela da uskoro dođe u Srbiju.

"Daaaaa, zaista bih voljela da dođem u Srbiju, jedva čekam! Ali moji roditelji to sada ne mogu da plate", kaže ova djevojka.

Patricija dodaje da šalje veliki poljubac iz Afrike svima koji su joj pisali u komentarima, tražili da dobije srpski pasoš. Obećava im da će nastaviti da promoviše Srbiju. Da će nastaviti da uči srpski.

Još se izvinila što priča na engleskom, jer se plaši da na srpskom neće umjeti da kaže sve što misli i osjeća.

Inače, Republika Zambija u kojoj Patricija živi, nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.