Zamrzivač sa lešom vatrogasci u Međimurju premještali za vrijeme poplava

Policijski istražioci obavili su danas detaljan pretres kuće u međimurskom mjestu Palovec u kojoj je prošle subote nakon gotovo 19 godina pronađeno tijelo Jasmine Dominić.

Za ubistvo je okrivljena njena sestra Smiljana Srnec. Sumnja se da je Jasminu više puta snažno u glavu udarila tupim predmetom, a onda njeno tijelo ostavila u škrinji, prenosi portal index.hr.

Istražioci su nakon pretresa iz kuće iznijeli dvije velike kartonske vreće s mogućim dokazima. Pretpostavlja se da su tragali i za oružjem kojim je Smiljana ubila u Jasminu.

Osim kuće, pretražili su i pomoćne prostorije u kojima je navodno takođe jedno vrijeme stajalo zamrzivač prije nego što je unesen u kuću pod stepenice, gdje je bio i kada je pronađeno tijelo.

No pojavile su se nove informacije o zamrzivaču u kojem je gotovo 19 godina ležalo truplo Jasmine Dominić.

Međimurske novine pišu da je zamrzivač bila premještena kad je potok Trnava poplavio dio Palovca, uključujući i Novu ulicu, 2001. i 2005. godine.

Vatrogasci se čudili zbog čega je zamrzivač tako težak

"Međusobno smo još komentirali kako je škrinja jako teška i zezali se što u njoj drže", rekao je jedan od vatrogasaca koji je pomagao u premještanju zamrzivača iz podruma u kuću.

Međimurske novine navode i da Jasmina nije pronađena gola, kako se pisalo, nego da je bila u kućnom ogrtaču, što bi moglo pomoći istražiocima u rekonstrukciji ubojstva.

Više stručnjaka smatra kako će biti teško dokazati da je Smiljana Srnec ubila sestru jer je prošlo puno vremena pa nema materijalnih dokaza. Istražiocima bi mogla pomoći upravo najveća bizarnost u cijelom slučaju - to što je tijelo toliko dugo bilo smrznuto jer led najbolje čuva biološke dokaze.

Što će policija pronaći i što će reći svjedoci

"Ako u forenzici postoje jednostavniji slučajevi, onda su to definitivno oni u kojima su tijela smrznuta. Prema novim forenzičkim spoznajama, vama ne treba više od tri do četiri stanice koje će vam dati 16 do 20 pikograma DNK", izjavio je juče za RTL Dragan Primorac.

Sve će zavisiti i o tome što je policija danas pronašla u kući strave, kako je neki nazivaju, ali i o tome što će ispričati svjedoci koje treba ispitati. (index.hr)