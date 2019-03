Žandarmerija ušla u dvorište RTS-a, izvodi ljude

Beograd - Pripadnici žandarmerije u punoj opermi večeras su oko 21.30 ušli u zgradu Radio televizije Srbije i počeli da izvode ljude.

Kako javlja reporter agencije Beta, prvo je u dvorište RTS-a ušla jedna grupa pripadnika žandarmerije, a potom i u samu zgradu gdјe se nalaze učesnici protesta "Jedan od pet miliona".

Nekoliko minuta kasnije oni su počeli da izvode građane koji su bili u zgradi.

Žandarmerija nije primјenila silu prema građanima koji se nalaze ispred zgrade koji su počeli da negoduju.

Kako javlja reporter agencije Beta, žandarmerija je oborila ogradu i ušla u dvorište u Aberdarevoj ulici.

Tom prilikom nije bilo upotrebe sile prema građanima.

Prethodno su građani uzvikivali "Fašisti, fašisti" i "RTS je naš".

Prema nezvaničnim informacijama, prvo je u zgradu ušao predsјednik Dveri i jedan od lidera Saveza za Srbiju Boško Obradović.

Grupa demonstranata upala je u zgradu RTS tokom protesta opozicije u Beogradu.

Policijska ekipa specijalaca brzo je reagovala i krenula da spreči haos.

#Serbia: A group of anti-govt demonstrators have stormed into Serbian public broadcaster RTS at a third entrance. #1od5miliona https://t.co/4cYcqqYKEY pic.twitter.com/MMuih4KWyp via @BalkanInsight