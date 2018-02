Zapadnom Balkanu će trebati i do 200 godina da dostigne nivo EU

Komentari: 2

gr

jos jedan komentar za kraj: u tako velike saveze kao sto je EU ili NATO isplati se ulaziti samo ako si na ekonosmkom nivou kao sto su oni svi drugi koji ulaze nemaju u privrednoj utakmici nikakve sanse protiv 6 najjaci zemalja EU sto oni zovu jezgro evrope sve druge zemlje su samo konzumenti bez ikakvih prava odlucivanja. Zamislite onda ako udju zemlje poput BiH, Albanije, Makedinije, Srbije, CG, Kosova u EU kakva je njihova vaznost tamo. Apsolutno nikakva, to ce biti zemlje za konzum strane robe, za odlaganje smeca, za kupovinu oruzja preko zaduzivanja isl. I sto je najgore nece biti ni suvereni ni samostalni nego prave kolonije gdje ce se moci ispitivati vakcine, GMO Hrana, neispravni lijekovi etc. Spas je na istoku, jer nije bezveze Velika Britanija istupila iz EU i sto je interesantno pristupula novoj razvojnoj Banci AIIB i trazi usku saradnju sa kinom u svim segmentima. AIIB-Projekt (Asian Infrastructure Investment Bank) je odgovor na MMF i Svjetsku Banku koja je u odnosu na ove zapadne imperijalisticke organizacije veoma dobrodosla u mnoge zemlje treceg svijeta gdje se nazalost i balkan ubraja. EU je propali projekat, a NATO agresivna organizacija koja svoje clanove (one vazalske zemlje a njih je najmanje 22)ucjenjuje da kupuju oruzje od USA, GER, France . Nazalost politicka elita je ucjenjena jer su to sve ljudi iz rata gdje su se bogatili, pljackali, ubijali a sve je to poznato tim zapadnim tajnim agencijama koje i trebaju te takve u politici da rade po njihovom diktatu odnosno dikatatu njihovih drzava. Zaboravite EU, istjerajte svjetsku banku i MMF iz vasih zemalja i odmah ste na pravom putu sve drugo vodi u trajno ropstvo sa nesagledivim posljedicama.