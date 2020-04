Zaražena virusom korona izlazila iz kuće, prijeti joj zatvor

ZAGREB - Zagrebačka policija podnijela je krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 33-godišnje žene zbog sumnje da je počinila krivično djelo širenje i prenošenje zarazne bolesti jer je izlazila iz kuće iako je zaražena virusom korona, saopšteno je iz policije.

"Nažalost, pojedini građani se ne pridržavaju mjera samoizolacije i izolacije", rekao je načelnik zagrebačke policije Marko Rašić na konferenciji za novinare.

On je dodao da je kazna za to do dvije godine zatvora, prenose hrvatski mediji.

Zagrebačka policija završila je kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakinjom zbog sumnje da je počinila krivično djelo širenje i prenošenje zarazne bolesti na štetu više lica.

Ona je osumnjičena da je to počinila tako što u subotu, 4. aprila, u 13.45 časova tokom redovne provjere pridržavanja mjera samoizolacije nije zatečena na prijavljenoj adresi prebivališta, već se kretala van svoga stana do stana svojih roditelja, odnosno iz jednog zagrebačkog naselja u drugi, iako je bila dužna postupiti po uputstvu o samoizolaciji koje je izdao nadležni epidemiolog, u trajanju od 17. marta do 13. aprila zbog dijagnostifikovane zarazne bolesti Kovid-19.

Tim svojim ponašanjem u opasnost od širenja i prenošenja zarazne bolesti dovela je stanare na adresi na kojoj živi i stanare na adresi na kojoj žive njeni roditelji, ističu u policiji.

Osumnjičena je policiji izjavila da je odobrenje da se udalji sa adrese samoizolacije dobila od svog epidemiologa.

Policija je saopštila da je nakon provjere navoda utvrdila da to nije istina s obzirom na to da je njen epidemiolog naglasio da joj takvo uputstvo nije dao niti bi to rekao bilo kome drugom ko boluje od zarazne bolesti Kovid-19.

Nakon provedene kriminalističke istrage protiv osumnjičene je podnijeta krivična prijava redovnim putem nadležnom državnom tužilaštvu, navode iz zagrebačke policije.