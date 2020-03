Zaraženi ljekar iz Slovenije imao kontakte i sa državljanima Hrvatske

ZAGREB - Ljekar iz Slovenije, koji je zaražen virusom korona, imao je kontakt sa dosta pacijenata, među kojima su i neki državljani Hrvatske, rekao je direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Capak je dodao da je epidemiološka služba Karlovačke županije odmah preduzela sve potrebne mjere.

"Pretpostavljamo da on tu situaciju nije mogao kontrolisati, nije ni znao da mu se to može dogoditi, ali mu se dogodilo. To pokazuje da se to može dogoditi i nama", rekao je Capak.

Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš rekao novinarima je da je 12 oboljelih u Hrvatskoj zadovoljavajuća situacija, prenose hrvatski mediji.

"Testirali smo 317 osoba, a više od 4.000 osoba je pod epidemiološkim mjerama", istakao je Beroš.