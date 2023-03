Zarobljena djevojčica "propala" kroz pukotine sistema koji je trebalo da je zaštiti

Uroš P., koji je držao zatočenu kćerku (8) u stanu u Mirijevu, biće danas saslušan u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.

On se tereti za krivična djela nasilje u porodici, protivpravno lišenje slobode, zapuštanje i zanemarivanje djeteta, kao i kršenje porodičnih obaveza.

Za njim je 24. marta raspisana policijska porternica, a uhapšen je četiri dana kasnije na Karaburmi. Policiji ga je prijavila nevjenčana supruga za nasilje. Tom prilikom je rekla da sa njim živi i njegova maloljetna kćerka.

Policija je provalila u stan i dijete su zatekli u kupatilu u kadi, dehidrirano, gladno, dezorjentisano. Djevojčica je smještena u Univerzitetsku kliniku u Tiršovoj.

Djevojčica (8) nađena je u ponedeljak u stanu u beogradskom naselju Mirijevo.

Izgladnjela, zanemarena, neuhranjena, dezorjentisana.

Pored kade u kojoj je provodila dane visila je slika nje i njenog oca.

Čovjeka koji ju je godinama držao u tom zapuštenom prostoru punom smeća.

Iako je od rođenja bilo mnogo signala da joj porodica u kojoj je rođena izgledno neće pružiti adekvatan život, država nije došla u pomoć.

Ona je jednostavno propala kroz sve pukotine sistema koji bi trebalo da bude njena posljednja zaštita, prenosi Euronews.

Ironija njene sudbine još je veća utoliko što je ta zaštita sistema bila na dohvat ruke nebrojeno puta - 2016, 2018, 2020. godine. Ali je bi uvek iskliznula. Odmah po rođenju djeteta, 2015. godine, Centar za socijalni rad je obaviješten od porodilišta da se roditelji ne brinu adekvatno o bebi - da je majka zavisnik, a da je otac pasivan kada je u pitanju roditeljstvo.

"Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, u početku Odeljenje Palilula, a onda i Odeljenje Zvezdara, postupali su u slučaju maloletne devojčice od njenog rođenja, kada je porodilište, gde je rođena, alarmiralo da sumnjaju da roditelji nisu podobni da se staraju o detetu. GCSR Odeljenje Palilula je u skladu sa svojim nadležnostima dete smestilo u ustanovu socijalne zaštite, posle čega je pokrenulo postupak lišenja roditeljskog prava za oba roditelja", navode iz Gradskog centra za socijalni rad.

Djevojčica je trenutno i dalje je na lečenju u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, gdje se oporavlja od neuhranjenosti i dehidratacije. Da li će biti smještena u hraniteljsku porodicu, ustanovu socijalne zaštite ili brigu o njoj može preuzeti neko od rodbine, još nije poznato.

Stručnjaci se slažu, da je u njenom slučaju najmanje šest državnih institucija moralo je da reaguje - Centar za socijalni rad, resorno Ministarstvo za brigu o porodici, lokalna samouprava, dom zdravlja, policija i pravosuđe.

Sagovornici Euronewsa naveli su da je riječ o sistemskom problemu i da ne treba upirati prst u samo jednu instituciju.

Specijalista za socijalna prava Dragan Vulević smatra da je u ovom slučaju omanuo cijeli sistem.

"Kada pogledamo pravosuđe i sud, propust je veliki, ne poznaje elementarne posledice svoje osude donete da se majka delimično lišava roditeljskog prava, a otac ne. Pravna posledica da drugi roditelj koji nije lišen roditeljskog prava automatski preuzima to pravo, tako da ono opravdanje 'nismo dodelili starateljstvo ocu' po meni, sa stanovišta pravne prakse i pravnih posledica, ne stoji", rekao je on.

Propust je, smatra on, napravio i obrazovni sistem, jer postoje evidencije sve djece na lokalnom nivou koja bi trebalo da krenu u školu, a dijete nije krenulo ni u predškolsko ni u prvi razred osnovne škole, pri čemu Centar za socijalni rad nije bio alarmiran. Smatra i da je sistem socijalne zaštite napravio propust, jer ako je pokrenut postupak za lišenje roditeljskog prava oba roditelja, onda je to znak da je to visoko rizična porodica i shodno tome trebalo je intenzivno da prate ili pružaju podršku roditelju koji je preuzeo staranje o djetetu, da prate to dijete i uslove u kojima ono odrasta, kao i vaspitne i obrazovne podsticaje.

Vulević je konstatovao da je i zdravstvo napravilo propust jer smatra da vještačenjem, koje je okarakterisalo oca kao podobnog za vršenje roditeljskog prava, nije mogla da se konstatuje takva činjenica.

Prvi osnovni sud u Beogradu je, naime, na osnovu mišljenju Komisije sudskih veštaka Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", odbio je 2018. godine tužbeni zahtjev da se Uroš P. liši roditeljskog prava, dok je majka presudom djelimično lišena roditeljskog prava. Dijete od tada živelo sa ocem.