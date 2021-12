Zasjedao Krizni štab Srbije: Šta je odlučeno?

BEOGRAD - Sve mjere radi suzbijanja širenja virusa korona koje postoje ostaju na snazi, odlučio je danas Krizni štab.

Članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević rekla je novinarima poslije sjednice da je vidljivo povećanje broja zaraženih u Beogradu.

Ona je ocijenila da je pametna bila odluka Kriznog štaba da se produži raspust, dodajući da počinje i raspust od tri nedjelje koji će, kako je navela, značajno uticati na situaciju.

Kisić Tepavčević je istakla da je do sada vakcinisano 58,2 odsto punoljetnih građana Srbije i pozvala na vakcinaciju sve one koji to nisu učinili.