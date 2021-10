"Zaštitićemo narod. Kako? Nadam se da nikada nećete morati da vidite"

PANČEVO - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "zna šta nam je činiti", ukoliko kosovski Albanci ponovo upadnu na sjever Kosova i uznemiravaju srpski narod i dodao da se nada da nikada nećemo imati priliku da vidimo na koji će način to uraditi.

Vučić je nakon obilaska fabrike i razvojnog centra kompanije "Brose" u Pančevu rekao, odgovarajući na pitanje novinara kako će zaštititi Srbe na KIM, da oni mogu da probaju sve što mogu protiv Srba pa će vidjeti šta će se desiti.

"Srbi su me razumeli. Nisam to rekao pod emocionalnim pritiskom. Kada shvatite da ste saterani kao zemlja u ćošak ostaje vam da se predate ili borite. Predaja nije opcija, a neki drugi nek vide da li će da opravdavaju divljanje Albanaca na severu. Ja znam šta je nama činiti, zaštitićemo naš narod. Tačka. Kako, nadam se da nikada nećete morati da vidite", rekao je Vučić.

On je podsjetio novinarku, koja je postavljajući pitanje o tome kako će zaštititi Srbe apostrofirala navodnu obavezu Srbije po Briselskom sporazumu, rekao da je pitanje postavljeno bez znanja sta piše u Briselskom sporazumu.

"To nema veze s tim sporazumom", rekao je on i objasnio da postoji jedino aneks sa NATO-om u vezi sa dolaskom oklopnih vozila na sjever.

"Oni (Kosovo) nemaju pravo da imaju svoju vojsku, a to što izmišljaju Kosovske bezbednosne snage uz pomoć stranaca to je drugo. Jasno je da nemaju pravo da dolaze na sever bez saglasnosti četiri gradonačelnika i KFOR-a. Ovo je sedmi ili osmi upad ne bi li prikazali silu", rekao je Vučić i dodao da je to kršenje onoga što je NATO potpisao i samog duha dijaloga.

"Dobijao sam izveštaje šta mediji tajkunski pišu i da su zabrinuti za bezbednost Srba. Imao sam u vidu bezbednost i položaj Srba, ono što sam imao želju da kažem rekao sam i nemam nameru da išta dodam", rekao je Vučić.