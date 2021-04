"Zašto niste ostali u BiH": Hrvatski policajac zlostavljao Avganistanku?

LONDON - Jedan hrvatski granični policajac je navodno seksualno zlostavljao ženu iz Avganistana tokom otkrića grupe migranata na granici sa Bosnom i Hercegovinom, piše danas londonski list "The Guardian".

Prema izvještaju u koji je britanski list imao uvid, pogranični policajac je držao migrantkinju pod nožem i navodno je primorao da se skine gola.

Evropska komisija je takav incident opisala kao "ozbiljno krivično djelo", zbog čega je pozvala hrvatske vlasti "da temeljno istraže sve navode i nastave sa relevantnim radnjama".

Prema dosijeu Danskog savjeta za izbjeglice (DRC), incident se dogodio u noći 15. februara na hrvatskoj teritoriji, nekoliko kilometara od Velike Kladuše.

Žena je rekla da je pokušala da pređe granicu sa grupom od još četiri druge osobe, uključujući dvoje djece, ali ih je zaustavio policajac koji je navodno uperio pušku u njih.

Avganistanci su zatražili azil, ali je, prema riječima svjedoka, jedan od policajaca pocijepao papire i nasmijao se.

"Uvrijedio nas je, ošamario starijeg muškarca koji je bio sa nama i djecom i rekao nam da ispraznimo džepove i pokažemo im torbe", rekla je žena.

"Onda me je odveo u stranu i počeo da me pretražuje. Insistirala sam da me ne smije dodirivati. Pitao me je zašto. Rekla sam mu jer sam žena i muslimanka i to je haram. Policajac me ošamario po glavi i rekao mi: 'Ako ste muslimanka, zašto ste došli u Hrvatsku, zašto niste ostali u Bosni sa muslimanima?'.

Policajac je navodno uklonio njenu maramu i jaknu.

"Nakon što mi je skinuo jaknu, počeo je da mi dodiruje grudi, a ja sam počela da plačem", rekla je žena.

"Dala sam policajcu 50 evra koje sam imala u džepu, nadajući se da će me prestati dodirivati. Policajac mi je naredio da skinem sve majice i ja sam to odbila. Nastavio je da me dodiruje po grudima, a ja sam puno plakala. Policajac mi je rekao da prestanem da plačem signalizirajući da će me zadaviti ako nastavim. Bilo me je strah, ali sam prestala da plačem", rekla je ona.

Nekoliko minuta kasnije stigao je policijski kombi i migrantima je naređeno da uđu unutra, nakon čega su voženi oko 20 minuta prije nego što im je rečeno da izađu.

Policajac je ponovo zatražio od žene da se skine gola.

"Usprotivila sam se i dobila sam jak šamar po licu. Rečeno mi je: "Svuci se do gola".

"Na sebi sam imala šest majica i tri para pantalona. Skinula sam sve osim jedne majice i pantalona i pokrila se pokrivačem. Prišao mi je oficir i počeo da me dodiruje preko pokrivača. Osjetio je moju odeću i ošamario me, rekavši da moram ukloniti sve, čak i donji veš. Policajac je počeo da me pretražuje i dodiruje dok sam bila gola. Zatim me pitao da li ga volim. Rekao mi je: "Volim te, da li ti voliš mene? Da li želiš da te vodim negdje gdje bi bila sa mnom?".

"Bila sam uplašena i u suzama. Tražio je da me odvede u šumu i pitao me da li razumijem na šta misli. Gestikulirala sam mu kao da nisam razumijela. A razumjela sam. Tada me je policajac uhvatio za rame i gurnuo u pravcu drugog oficira. Oboje su imali baterijske lampe na čelu i nisam mogla dobro da vidim. Policajac koji me je dodirnuo izvukao je nož i stavio mi ga na grlo. Rekao mi je da će me, ako ikada ikome nešto kažem, ubiti i da ću se, ako se ikad vratim u Hrvatsku, suočiti sa svojim krajem, u šumi, pod njim".

Policajac je navodno ponovo udario ženu i ostale članove grupe po licima, glavama i nogama. Tada su im policajci, kako se izveštava, naredili da pješače do BiH.

Generalna sekretarka DRC Šarol Slente kaže da je ovo svjedočenje zaista šokantno.

"Još jednom, ovo podvlači hitnu potrebu za sistemskim istragama ovih izveštaja", dodala je Slente.

Dodaje da, uprkos angažovanju Evropske komisije sa hrvatskim vlastima posljednjih mjeseci, praktično nema napretka u istragama izvještaja, ni u razvoju mehanizama nezavisnog nadzora granica u sprečavanju nasilja na spoljnim granicama EU.

"Zaista je vrijeme da retoriku pretvorimo u stvarnost - i osiguramo da se uspostavi nezavisno nadgledanje granica kako bi se sprečile ove zloupotrebe", izjavila je ona.

Evropska komisija je saopštila da očekuje od hrvatskih vlasti da detaljno istraže sve navode i da sprovedu odgovarajuće akcije.