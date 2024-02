Zastupnici Možemo! ostaju do jutra na Markovom trgu zbog Turudića

ZAGREB - Stotinjak građana, aktivista i političara došlo je večeras na Markov trg dati podršku saborskim zastupnicima stranke Možemo! koji će do jutra bdjeti protestujući protiv odluke premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da ustraje na prijedlogu Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

S transparentima "Laž br. 1 Josipa Rimac", "Laž br. 2. Zdravko Mamić" i "Laž br. 3 bratić Vrlja" zastupnici Možemo! protestuju na ograđenoj površini ispred crkve sv. Marka gdje je zabranjen pristup građanima i koji mogu doći jedino s druge strane ograde, prenose hrvatski mediji.

Zastupnici su tim transparentima na Markovom trgu danas dočekali Turudića i sve ostale koji su se uputili u Banske dvore na koalicijski sastanak.

"Noćas ćemo ostati ovdje, na otvorenom, za sve one ljude koji žele pružiti otpor odluci Andreja Plenkovića i njegovoj demonstraciji sile koju vrši nad građanima", izjavila je Hini Sandra Benčić (Možemo!) ispred južne ograde kojom je ograđen prostor pred ulazima u Banske dvore i Sabor.

Možemovci su na tom prostoru danas već proveli više od osam sati, te poručili da će, uprkos hladnoći, ostati vani cijelu noć, do sutra u 10 sati, kada će Sabor glasati o prijedlogu Vlade da se Turudića imenuje za glavnog državnog odvjetnika.

Povezana vijest: Plenković i stranke podržali Turudića uprkos skandalu koji trese Hrvatsku

Na Markov trg, uz ostale, stigli su Rada Borić, Urša Raukar, Ivana Kekin, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, njegovi zamjenici Luka Korlaet i Danijela Dolenec i drugi. Okupljeni građani s druge strane ograde su zviždanjem izražavali negodovanje zbog Turudića, a neki od njih su rekli da su očekivali veći odaziv

Benčić je ponovila da je "Plenković ukrao državu, institucije pa i Markov trg" na koji građani više ne mogu doći ni protestovati.

"Sve ove Turudićeve laži danas su postale Plenkovićeve laži, koje će on sutra legitimirati u Saboru pomoću svoje poslušne većine, uključujući koalicijske partnere. S obzirom na to da smo apsolutno svjesni koliko građana je zbog ovoga bijesno, koliko građana je željelo izraziti negodovanje, a isto tako imajući u vidu da je Andrej Plenković, osim što je ukrao državu, što nam je ukrao institucije - ukrao nam je i ovaj Markov trg. Odlučili smo da ćemo mi kao zastupnice koje smijemo ovdje biti, jer nam je to radno mjesto, biti glas svih tih građana i glas svog tog otpora diljem Hrvatske", poručila je Benčić.

Zahvalila je svima koji se večeras okupljaju uz ogradu.

"Građani nam donose kavu, krafne, vodu, dekice", rekla je zahvalivši im jer su, kako je rekla, "pokazali veliku solidarnost".

"Bit će hladno, ali izdržat ćemo", dodala je.

Rekla je i da su uputili poziv svim opozicionim zastupnicima da im se pridruže, bilo večeras ili sutra ujutro.

Do sada im se jedino odazvala Dalija Orešković te rekla da će ostati cijelu noć na trgu.

"Zaista to cijenimo, Dalija je došla, donijela nam kekse i čaj, tako da možemo mirno izdržati noć", rekla je Benčić.

Gradonačelnik Tomašević izrazio je uvjerenje da će Turudić, ako bude sutra imenovan, zloupotrebljavati funkciju glavnog državnog odvjetnika te je cijelu situaciju ocijenio skandaloznom.

"Ove informacije koje su objavljene, po mom ga mišljenju, toliko ga inkriminiraju da više ne bi smio biti ni sudac, a kamoli glavni državni odvjetnik. To je sada potpuno rasturanje povjerenja u pravosuđe koje je ionako na najnižim granama u odnosu na sve institucije u ovoj državi", ocijenio je Tomašević.

Turudić je podršku dobio u jeku skandala u kojem se našao posljednjih dana.

Naime, Turudić, sudija Visokog krivičnog suda kojeg premijer Andrej Plenković i HDZ žele postaviti za novog glavnog državnog tužioca i optuženica Josipa Rimac intenzivno su se dopisivali od 2016. do 2020. godine, pokazuju stotine poruka koje je u subotu objavio Jutarnji list.

