Zatečen dok je preturao po ormaru u spavaćoj sobi, pogledajte kako se pravdao

Nikšićanin O. D. tvrdi da službenici nikšićke policije nisu postupili profesionalno kada je 7. maja u njegovu kuću ušla nepoznata osoba i, kako kaže, iz ormara u spavaćoj sobi izbacila svu odjeću.

"Kćerka je legla, jer je glava boljela, a ja sam sjedio u kuhinji i čitao novine. Nepoznata muška osoba je neopaženo ušla u spavaću sobu gdje je iz ormara izbacio svu odjeću. Kada se kćerka probudila i ugledala nepoznatog muškarca, počela je da vrišti i potrčao sam do sobe gdje sam zatekao visokog mlađeg čovjeka koji mi je kazao da navodno traži bidon za vodu. Pa je tu našao da traži. Gurali smo se i uspio sam da zaključam vrata od spavaće sobe, kao i izlazna vrata od kuće i kćerka je pozvala policiju", ispričao je on "Vijestima".

Kako tvrdi, iako je od stanice policije do njegove kuće moguće stići za pet minuta, policija je došla nakon 20 minuta.

“Kada su stigli nijesu otišli do spavaće sobe i uradili uviđaj, niti su od mene i moje kćerke ni tada, kao ni kasnije, uzeli izjave. Tražio sam da ga pretresu i oni su to ovlaš uradili. Rekao sam im da uđu u sobu da vide kakav je rusvaj napravio. Nijesu htjeli da uđu u sobu. Čovjek koji je ušao u kuću, lažno mi se predstavio, da bi mi policija rekla kako se zove, jer su ga oni znali. Zahtijevao sam od policije da obavijeste tužioca i da se protiv meni nepoznatog mladića podnese krivična prijava, jer vjerujem da je došao da me opljačka, pošto drugo objašnjenje nemam”, naveo je on.

Kako nikakva obavještenja, niti pozive, nije dobijao od policije, on je nakon 23 dana otišao u stanicu da se raspita dokle se sa njegovim slučajem stiglo.

“Tada mi je na uvid dat zapisnik koji su službenici policije sačinili i koji ne odgovora istini. Što je za mene bilo najporaznije je činjenica da je u izvještaju stajalo da sam kazao da sam saglasan da se taj mladić ne tereti, nego samo upozori i pusti, što nije istina. Pa ne bih se čupao s njim i zvao policiju, da sam mislio da se ne tereti, nego bih mu odmah otvorio vrata da ide odakle je došao. Namjeravam da se zbog čitavog slučaja obratim i sudu. Onda se čude što narod nema povjerenja u policiju. Da toga dana kćerka nije bila kod mene kući, ko zna šta bi mi se desilo. Stres sam doživio. Meni je 80 godina, imam pet bajpasa ugrađeno”, navodi Nikšićanin.

Iz Uprave policije su "Vijestima" odgovorili da im je 7. maja prijavljeno da je u stan O. D. nepozvano ušlo jedno lice.

“Na lice mjesta upućena je patrola policije koja je u pomenutom stanu zatekla P. K. (34) iz Nikšića kod kojeg, prilikom pregleda, nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na namjeru da je pokušao nešto da otuđi iz stana, iz kojeg razloga nije vršen uviđaj na licu mjesta. Policijskim službenicima O. D. nije prijavio da mu je P. K. izbacio svu odjeću iz ormara koji se nalazi u spavaćoj sobi, te samim tim nisu postojali osnovi za ulazak u navedenu prostoriju i vršenje daljih službenih radnji. U obavljenom razgovoru sa policijskim službenicima O. D. nije zahtijevao preduzimanje daljih mjera i radnji već zatražio da se lice upozori”, stoji u odgovoru policije.

Kako su naveli, sa P. K. je u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Nikšić obavljen razgovor i on mi je tom prilikom rekao da je u stan O. D. ušao kako bi zatražio vodu za vozilo.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji se izjasnio da u radnjama P. K. postoje elementi krivičnog djela - narušavanje nepovredivosti stana, za koje se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi.

“Policijski službenici su telefonskim putem upoznali O. D. da, ukoliko želi, svoja prava može ostvariti privatnim putem pred nadležnim sudom”, stoji u odgovoru Uprave policije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.