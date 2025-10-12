Zatvorena biračka mjesta na KiM, počinje brojanje glasova

Na Kosovu i Metohiji su održani lokalni izbori na kojima se bira rukovodstvo u 38 opština. Biračka mjesta su zatvorena u 19 časova, a pravo glasa imalo je 2.069.000 građana.

Svi građani koji su se u trenutku zatvaranja birališta na njima zatekli, imali su pravo da glasaju.

Na lokalnim izborima na KiM do 17 časova glasalo 31,88 odsto od nešto više od dva miliona upisanih birača.

Najveća izlaznost zabilježena je u srpskim sredinama.

U Novom Brdu 46,47 odsto, Leposaviću 24,82; Štrpcu 42,45; Zubinom Potoku 58,03; Zvečanu 55,85; Gračanici 38,82; Ranilugu 56,55; Partešu 40,80; Klokotu 48,29 i severnom delu Kosovske Mitrovice 39,23 odsto.

U najvećoj izbornoj jedinici, opštini Priština, izlaznost je 38,62 odsto.

Prema tim podacima, u Zvečanu je do 15 časova glasalo 49,69 odsto upisanih birača, u Zubinom Potoku 44,94 odsto, a u sjevernom delu Kosovske Mitrovice 35,88 odsto upisanih birača.

U Leposaviću je glasalo 21,44 odsto birača, u Gračanici 33,32 odsto, u Štrpcu 34,93, u Novom Brdu 42,51, u Partešu 33,92, u Ranilugu 48,38, a u Klokotu 40,35 odsto upisanih birača.

U Prištini je do 15 časova glasalo 28,64 odsto upisanih birača, u Prizrenu 17,54, u Јužnoj Mitrovici 25,86, a u Peći 21,49 odsto upisanih birača.

Prema podacima CIK-a, ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098.

Biračka mesta zatvaraju se u 19 časova, prenose mediji.

