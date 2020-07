Zaveo stariju ženu, davala mu novac pa se potukli, reagovala policija

Zavođenje vremešnih dama stara je praksa momaka koji na lak način hoće da zarade novac, a koji pritom glume da su u emotivnoj vezi.

Kako tvrde pojedini niški advokati sve kreće od komunikacije na društvenim mrežama, Facebooku posebno, piše "Kurir".

Tako je Nišlija (34) za vrijeme policijskog časa u Srbiji zaveo ženu koja može da mu bude majka, a koja je stara između 55 i 60 godina. Ona mu je kupila mobilni telefon, davala mu novac navodno na "zajam", sve dok se nisu potukli.

Ojađenoj i emotivno usamljenoj ženi je, naime, jednog dana "pukao film". Otišla je kod mladog ljubavnika kući na vrata gdje su se i potukli. Ona mu je pritom uzela mobilni telefon i otišla kući, sva usplahirana. Momak je onda, dok traje zabrana kretanja, otišao do njenog stana gdje se ispostavilo da dama ima muža. Tek je tada nastala tarapana, a pozvana je i policija.

"Sve je završilo u Prekršajnom sudu jer je momak kažnjen sa 50.000 dinara, ali ne zato što se potukao sa ljubavnicom, nego je sve to okvalifikovano kao zabrana kretanja. Našlo se srednje rešenje. Kasnije se otkrilo da ovaj momak nema samo jednu takvu vezu, nego da je 'bacio mrežu' pa 'šta se uhvati', pričaju nezvanično u Prekršajnom sudu u Nišu.

Advokatica ovog momka, Sandra Rajković u kratkom razgovoru kaže da je ona žalbom oborila ovu presudu.

"Ni jedan ni drugi nisu išli dalje, nisu podneli krivičnu prijavu tako da se slučaj tu zaustavio. Ne bih druge detalje da otkrivam zbog klijenta", rekla je Rajkovićeva u vezi sa ovim slučajem.

Žene skupo plate mlađe muškarce

Ona je u kasnijem, drugom razgovoru rekla da se među advokatima spomene po nekada da ima ovakvih slučajeva gdje se žene žale advokatskim kancelarijama kako su ojađene od mlađih muškaraca.

"Ta komunikacija krene na Facebooku, a onda se zakaže sastanak i oni se upoznaju. Onda tu dođe do kupovanja moblinih telefona, pozajmica od 100 do 500 evra. To nije neki basnoslovan novac, ali je žena u svakom slučaju u zabludi jer misli na ljubav, a mlađani ljubavnik na novac. Istina, ženama imponuje da imaju mlađe od sebe, ali to skupo plaćaju", priča advokat Z. Ž. koji je takođe vodio jedan od sličnih slučajeva na sudu.