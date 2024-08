Završena istraga u slučaju ubistva Danke Ilić

Istraga protiv Srđana Jankovića (50) iz sela Luka i Dejana Dragijevića (50) iz sela Zlot, osumnjičenih da su 26. marta u Banjskom Polju ubili Danku Ilić (2) iz Bora, završena je i uskoro počinje pisanje optužnice.

Izvor Kurira kaže da je Više javno tužilaštvo u Zaječaru kompletiralo sav dokazni materijal u prethodna četiri mjeseca, te da je sada na redu finalna faza, odnosno pisanje i podizanje optužnice.

“U ovom trenutku nije poznato kako će optužnica glasiti i da li će u toku pisanja eventualno doći do nekih promena, odnosno prekvalfikacije dela ili, što je najmanje verovatno, odustajanja od krivičnog gonjenja. Ono što je poznato jeste da tužilaštvo ima rok da do kraja septembra optužnicu dostavi Višem sudu u Zaječaru na potvrđivanje”, kaže ovaj izvor.

Završena su sva vještačenja, analize i saslušani su svi svjedoci.

“Ispitano je 25 svedoka, a među njima su bili i roditelji Danke Ilić. Svedoci nisu imali neposredna saznanja o zločinu, niko od njih nije video sam čin ubistva. Takođe, u Nacionalno kriminalističko tehničkom centru MUP (NKTC) i na beogradskom Biološkom fakulteti rađene su analize tragova izuzetnih iz automobila osumnjičenih, ali i sa predmeta iz kuća osumnjičenih i ni na jednom od 100 predmeta, kao ni u autu, nije nađen DNK trag ili trag krvi Danke Ilić”, kaže sagovornik portala.

On dodaje da su u tužilaštvo pristigla i vještačenja GPS uređaja iz automobila osumnjičenih, inače radnika borskog "Vodovoda".

“Pošto je, kako se sumnja, Danka udarena službenim kolima "Vovodova" koja imaju ugrađen GPS uređaj, on je veštačen kako bi se utvrdila putanja kretanja osumnjičenih. Veštačenja su rađena za 26. mart, ali i za naredna tri dana. Međutim, ni ona nisu bila od velikog značaja za istragu”. Kaže taj izvor.

U sklopu istrage saslušavani su i osumnjičeni Janković i Dragijević. Obojica su, podsjetimo, pred tužioca stala dva puta, a svojim oprečnim izjava dodatno su zakomplikovali slučaj.

“Janković se na prvom saslušanju branio ćutanjem, dok je Dragijević priznao zločin i detaljno opisao kako su Danku udarili službenim autom, pa ju je on uneo u kola i zadavio. Na drugom saslušanju obojica su negirala krivicu, tvrdeći da dete nisu videli ni 26. marta ni nikada pre”, podsjeća izvor.

On kaže da je sasvim izvjesno da će se u optužnici naći oba iskaza dvojice osumnjičenih.

“Na sudu ostaje da oceni da li će verovati prvom ili drugom iskazu. Pomalo je čudno da neko prvo potpuno prizna zločin i do detalja ga opiše, a da onda kaže da to nije istina! Svakako, na sudu neće biti lak zadatak, jer materijalnih dokaza protiv Jankovića i Dragijevića gotovo i da nema, a priznanje ubistva je povučeno. Ono što je najveća misterija ovog slučaja jeste "gde je telo Danke Ilić", pošto ono do danas nije nađeno”. zaključuje sagovornik Kurira.

Jankoviću i Dragijeviću za krivično djelo teško ubistvo prijeti doživotna robija.

Radoslav se tereti za pomaganje

U ovom slučaju osumnjičen je i Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića i on se tereti za pomoć učiniocu poslije izvršenog djela. Konkretno, sumnja se da je on pomogao sinu da dva dana poslije ubistva premjesti tijelo djevojčice.

Radoslav je poslije hapšenja proveo dva mjeseca u pritvoru, poslije čega je pušten da se brani sa slobode. Zbog istog krivičnog djela u aprilu je bio uhapšen i Dalibor Dragijević, Dejanov brat, ali je on preminuo u policijskoj stanici u Boru.

