Završnica izbora za EP, evo šta pokazuju ankete u zemljama širom Evrope

Objavljene su prve izlazne ankete evropskih izbora. Prema anketama, najviše glasova na izborima za Evropski parlament u Hrvatskoj dobio je HDZ (33,74 posto) što bi mu donijelo šest mandata, a slijede SDP i partneri s 27,81 posto ili četiri mandata.

Prema anketi provedenoj među biračima po izlasku sa biračkog mjesta, po jedan mandat osvajaju Domovinski pokret (8,67 posto) te Možemo! (5,84 posto), prenosi Telegram.hr.

Iznenađenje u Finskoj

Prema preliminarnim rezultatima izbora za Evropski parlament u Finskoj je stranka Nacionalna koalicija premijera Peteri Orpa osvojila 24,9 odsto glasova, dok je stranka Levi savez, osvojila 18,3 glasova, što je veliki rast u odnosu na 2019. godine kada je osvojila 6,89 odsto glasova.

Najveći pad doživjela je stranka Pravi Finci, koja je zauzela drugo mjesto na parlamentarnim izborima u aprilu 2023. i koja je članica vladine koalicije, a koja je osvojila 6,7 odsto glasova, prenosi Mond. Socijaldemokratska partije, nalazi se na trećem mjestu sa 15,5 odsto glasova, Zelena liga 11 odsto glasova, prenosi Tanjug.

Pobjeda Le Penove, težak poraz Makrona

Stranka francuskog predsjednika Emanuela Makrona Preporod pretrpjela je težak poraz na izborima za Evropski parlament, dok je partija krajnje desnice Nacionalno okupljanje Marin Le Pen ostvarila pobjedu, pokazuju rezultati prvih izlaznih anketa.

Prema tim rezultatima, stranka Marin Le Pen dobila je oko 32 odsto glasova ili deset odsto više nego na posljednjim izborima 2019. godine i za 17 odsto je ispred Makronove partije. Socijalisti su dobili 14 odsto.

Analitičari navode da će snažna pobjeda Le Penove oslabiti Makronovu poziciju tri godine prije isteka njegovog posljednjeg predsjedničkgo mandata.

Rezultati agencije IFOP ukazuju na to da će stranka Le Penove imati 31 poslaničko mjesto u Evropskom parlamentu, Makronova partija 14, a Socijalisti 13 mandata.

Konzervativci vode u Grčkoj

Vladajuća grčka konzervativna Nova demokratija značajno vodi na današnjim izborima u Grčkoj za Evropski parlament (EP) i, prema izlaznim anketama, osvojiće između 28 i 32 odsto glasova, dok su stranke krajnje desnice dobile veću podršku u odnosu na prethodne izbore 2019. godine.

Nova demokratija je na parlamentarnim izborima prošloga juna osvojila 40,5 odsto glasova, a na evropskim izborima 2019. godine 33,1 odsto glasova.

Prema anketama, glavna grčka opoziciona partija Siriza dobiće između 15,2 do 18,2 odsto glasova na današnjim izborima za EP, Pasok od 10,9 do 13,9 odsto, a komunisti KKE od 7,9 do 10,3 odsto, preneo je Politiko.

Stranke krajnje desnice značajno su poboljšale rezultate i, prema anketama, Niki će dobiti od 2,9 do 4,9 odsto glasova, dok će Glas razuma osvojiti od 2,2 do 3,6 odsto glasova.

Predviđa se da će GERB pobijediti u Bugarskoj

Predviđeno je da bugarski desni centar GERB bude prvi na današnjim parlamentarnim izborima, sa 26,2 odsto glasova, pokazala je anketa agencije Galup.

Kako je preneo Rojters, "Nastavljamo sa promenama" (PP) bi trebalo da bude na drugom mjestu sa 15,7 odsto glasova.

U Bugarskoj se danas održavaju dvostruki izbori - za nacionalni i Evropski parlament.

Na parlamentarnim izborima učestvovaće 32 političke liste - 20 partija, jedan nezavisni kandidat i 11 koalicija, koje će se boriti za 240 mandata u bugarskom parlamentu.

Pravo glasa na izborima za parlament ima 6.593.275 birača, a za poslanike u Evropskom parlamentu 6.138.050.

Irske koalicione stranke ubjedljivo pobijedile Šin Fejn

Dvije glavne irske vladajuće koalicione stranke, Fajn Gejl i Fijana Fajl, ubjedljivo su pobijedile Šin Fejn, bivše političko krilo IRA, na današnjim izborima za lokalne savete sa osvojenih po 23 odsto glasova, dok je Šin Fejn osvojio 11 glasova, na osnovu gotovo polovine obrađenih glasačkih listića.

Niža izlaznost na današnjim lokalnim izborima od 49 odsto u odnosu na izlaznost od 63 odsto koja je bila zabilježena na opštim izborima 2020. godine sugeriše da Šin Fejn nije uspio da utiče na svoje glasače da izađu na lokalne izbore, prenio je Rojters.

Savez različitih nezavisnih kandidata osvojio je 21 odsto glasova, što je blago poboljšanje u odnosu na prije pet godina.

Analitičari su rekli da bi rezultati današnjih izbora mogli uticati na to da irski premijer Simon Haris iz stranke Fajn Gejl pozove na održavanje parlamentarnih izbora prije marta da bi porazio Šin Fejn.

Haris je rekao novinarima da nema takve planove.

