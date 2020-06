Zbog Deklaracije NS RS ambasador BiH u Crnoj Gori biće pozvan na razgovor

PODGORICA - Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore osudilo je odluku Narodne skupštine Republike Srpske da usvoji Deklaraciju o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve (SCP) na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori.

Iz crnogorskog ministarstva su kazali da taj akt predstavlja grubo miješanje u unutrašnje stvari Crne Gore i naveli da će, zbog usvajanja Deklaracije, ambasador Bosne i Hercegovine u Podgorici biti pozvan na razgovor u ministarstvo.

"Deklaracija sadrži neutemeljene i netačne tvrdnje koje, po već dobro poznatom scenariju iz prethodnog perioda, a pod izgovorom ugroženosti položaja SPC u Crnoj Gori, njenog sveštenstva, kao i srpskog naroda u Crnoj Gori, imaju za cilj izazivanje podjela i političke nestabilnosti u Crnoj Gori“, navode u ministarstvu.

Upozorava se i da je retorika korišćena tokom zasjedanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske obilovala nacionalističkim i anticrnogorskim stavovima kao i grubim uvredama na račun najviših crnogorskih zvaničnika.

"Kao što smo više puta do sada ponovili, Zakon o slobodi vjerospovjesti je dugo, temeljno i promišljeno pripreman. Usaglašen je sa najvišim međunarodnim standardima, počev od relevantnih Konvencija Ujedinjenih nacija, preko Evropske konvencije o ljudskim pravima s pratećim protokolima Evropskog suda za ljudska prava, do smjernica i mišljenja Venecijanske komisije. On ni na koji način ne uskraćuje vjerske slobode u Crnoj Gori, niti pravo korišćenja crkava i manastira od SPC i njenih vjernika, koji su ih i do sada slobodno koristili. Sve ostale tvrdnje predstavljaju grubu manipulaciju“, kazali su iz ministarstva.