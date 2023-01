Zbog četiri centa skupljeg uređenja obrva platiće hiljade evra kazne

Uređivanje obrva koje je koštalo 60 kuna vlasnica kozmetičkog salona iz Makarske Vanja Batošić konvertovala je u osam, a ne u 7.96 evra. Sada je dobila kaznu od 2654 evra zbog razlike u cijeni od četiri centa.

"Prvo sam bila užasno šokirana, nisam mogla vjerovati da je to razlog za kaznu. Zaokružili smo više cijena na niže, nego na više. No nju to nije zanimalo. Nju su interesirale samo cijene koje su bile na više", rekla je za RTL.

Kaznu, kaže, ne namjerava platiti, a već je napisala i žalbu.

"Napisala sam da nisam kriva i da se spis preda sudu i onda ću na sudu dati kompletnu obranu", rekla je kozmetičarka, prenosi Index.hr.

Hrvatski inspektorat do sada je napravio više od 1.400 nadzora i izdao 272 kazne ukupnog iznosa većeg od 450.000 evra zbog neopravdanog podizanja cijena nakon uvođenja evra.