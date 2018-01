Zbog epidemije izdato upozorenje za one koji putuju u Srbiju

BEOGRAD - Američki Stejt department izdao je "upozorenje prvog nivoa" za putovanje u Beograd i Srbiju zbog prijavljene epidemije boginja.

Institut za javno zdravlje Srbije “Milan Jovanović Batut“ saopštio je u četvrtak da je za tri i po mjeseca registrovano 1.114 slučajeva malih boginja u Srbiji.

Osim toga, iz Batuta ističu da je do sada dvoje pacijenata preminulo zbog komplikacija - tridesetogodišnji mladić u Beogradu i dvogodišnji dječak u Nišu.

Najmlađa oboljela osoba je uzrasta jedan i po mjesec, a najstarija 60 godina.

Većina oboljelih osoba (93 odsto) je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa, ističu iz Batuta.

Od težih komplikacija malih boginja registrovana je upala pluća kod 141 oboljele osobe.

Takođe, iz Kliničkog centra Srbije istakli su nedavno da su male boginje (morbile) dijagnostifikovane kod 13 zdravstvenih radnika.

"Većinа oboljelih je nevаkcinisаnа ili je nepotpuno vаkcinisаnа protiv morbilа. Među oboljelimа imа ljekаrа, medicinskih sestаrа, lаborаtorijskih i rendgen tehničаrа i pomoćnog osobljа", rečeno je Beti u KCS. Od oktobra prošle godine na snazi su pooštrene mjere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama na teritoriji Srbije i intenzivno se sprovodi vakcinacija svih nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih osoba uzrasta od godinu dana do navršenih 14 godina navodi se na B92.

Health Alert for #Belgrade, #Serbia: @CDCgov has issued a Level 1 Travel Notice for Serbia due to a reported outbreak of Measles. Review the CDC notice here: https://t.co/Hg975MJ9EF pic.twitter.com/elhCVN2Mo5