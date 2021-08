Zbog požara kod Trogira problemi na aerodromu u Splitu, avion nije mogao da sleti

SPLIT - Na području Segeta Gornjeg kod Trogira danas je izbio veliki požar koji se brzo širi zbog jakog vetra, a to je izazvalo probleme i na splitskom aerodromu.

Zbog vrlo slabe vidljivosti iznad splitskog aerodroma avion kompanije Easy Jet nije uspio da sleti na aerodrom u Splitu, saznaje Dalmacija Danas.

Pomoćnik direktora Aerodroma Split Pero Bilas izjavio je za Dalmatinski portal da je zbog požara u blizini aerodroma više aviona upućeno na alternativne piste.

On je dodao da je došlo do poremećaja u avio saobraćaju i da će doći to izazvati kašnjenja u sletanju i poletanju.

Požar je, takođe, zahvatio jednu kuću, u gašenju učestvuju i kanaderi i helikopteri, a zbog vatre koja se približila dalekovodu stanovnicima pojedinih naselja isključena je struja, prenosi portal Index.