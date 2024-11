Zdravstveni radnici od ponedjeljka u štrajku

ZAGREB - Sindikat Zajedno donio je oduku da se u štrajk zdravstvenih radnika kreće u ponedjeljak, 11. novembra, najavila je u petak dopredsjednica sindikata Sanda Alić, a zahtjevi su povećanje osnovice za najmanje 20 odsto i promjena uredbe o koeficijentima.

"U štrajk ide većina ustanova u Hrvatskoj. Kako smo i najavili u prethodna dva tjedna, radit će se samo hitni slučajevi, odnosno sva dijagnostička, laboratorijska, radiološka obrada neće se obavljati", rekla je Alić na konferenciji za medije ispred KBC-a Zagreb, prenosi Hina.

Istaknula je kako Ministarstvo zdravstva od februara ne odgovara na njihove dopise o nelogičnostima u uredbi o koeficijentima za pojedina radna mjesta.

"Nažalost, štrajk je jedini način da javnost sazna tko smo, što smo i kako smo malo plaćeni za naš rad i svu odgovornost za zdravlje i život ljudi", rekla je.

Očekuje da će se štrajku odazvati četiri hiljade članova tog sindikata, ali i velik broj članova drugih sindikata. Napomenula je i da zdravlje i životi pacijenata ni u jednom trenutku štrajka neće biti ugroženi.

Osim izmjene uredbe o koeficijentima, sindikat Zajedno traži i povećanje osnovice za najmanje 20 odsto.

"Ispod toga ne idemo. Naša je osnovica sada 947 eura bruto. Mi na to upozoravamo već godinama, ali resorno ministarstvo nije imalo sluha jer je uvijek igralo na našu kartu empatičnosti i humanosti", kazala je Alić.

Što se tiče plata, iz sindikata su kazali da su one porasle za 30 do 70 evra neto, no taj rast nije pratio rast cijena i životnih troškova, prenosi Fena.

