"Želim Srbima da ne uđu u EU"

BEOGRAD - Francuski pisac Patrik Beson poželio je Srbiji da ne uđe u Evropsku uniju.

On je u intervjuu za "Večernje novosti" to obrazložio time da Englezi izlaze iz EU, a da njih treba slijediti jer je to "najpametniji narod na svijetu".

Govoreći o Beogradu, Beson je rekao da je toliko često boravio u Beogradu da ima utisak da ga "kao ranac, neprestano nosi sa sobom".

Upitan da prokomentariše dobitnika Nobelove nagrade za književnost Petera Handkea, Beson je rekao da se "divi njegovim zapisima sa druge planete".

"Pravda je toliko rijetka na zemlji da, kada se pojavi, ostanemo zaprepašćeni. To je nešto poput hrabrosti. Peterova uloga je bila ogromna tokom građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji. Piše kao što govori, blistavim zagonetkama. Divim se njegovim zapisima sa druge planete", rekao je Beson.