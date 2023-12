Željeznice se hvale: Nakon remonta pruge voz će ići 80 km/h (VIDEO)

KRAPINA - U toku je remont pruge na relaciji Zabok - Krapina u Hrvatskoj, a danas ih je prijepodne obišao i krapinski gradonačelnik, Zoran Gregurović, u društvu predsjednika Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršića te Zvonka Dundovića, predstavnika izvođača radova, kompanije Swietelsky.

"Nakon što je početkom godine obustavljeno saobraćanje ovom prugom, zbog lošeg donjeg ustroja, organizovan je prevoz autobusima, no, to je stvaralo poteškoće lokalnom stanovništvu koje gravitira prema Zagrebu ili Krapini, kao i brojnim učenicima koji su koristili voz za dolazaka u školu u Krapini. Nakon apela koje sam uputio HŽ infrastrukturi i resornom ministarstvu, zahvalan sam što su brzo odreagovali, što su osigurana sredstva, raspisan tender i što su vrlo brzo počeli radovi. Moram istaći da će ponovo uspostavljanje željezničkog saobraćaja na ovoj pruzi biti velika stvar za sve koji žive na ovom potezu od Zaboka do Krapine", rekao je Gregurović te dodao da se završetak radova očekuje negdje na proljeće, prenosi Zagorje.com.

Posljednji remont prije 34 godine

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić istakao je kako ovaj projekt po svojoj vrijednosti i svom obimu nije velik poput nekih drugih projekata koji se provode na pojedinim glavnim željezničkim koridorima, ali da je uprkos tome veoma važan kako za HŽ infrastrukturu, tako i za ovaj dio Zagorja.

"Posljednji ovakav remont na ovoj pruzi je napravljen prije 34 godine. Prije ovog remontna putovalo se ovom prugom oko pola sata, a sad će se to vrijeme skratiti na 15 minuta jer ćemo dignuti brzinu na 80 kilometara na sat", najavio je Kršić te dodao kako se priprema projektni zadatak za izradu projekta modernizacije i elektrifikacije pruge, što će biti svojevrsni nastavak elektrifikacije pruge Zaprešić - Zabok, koja je već odrađena.

Inače, ukupna vrijednost radova iznosi oko 16,9 miliona evra, a radovi obuhvaćaju kompletnu zamjenu dotrajale kolosiječne rešetke, obnovu 22 željezničko-cestovnih prelaza, ugradnju novih pružnih oznaka te prateće radove na elektroinstalacijama. Predstavnik izvođača radova Zvonko Dundović rekao je kako se na 16 kilometara dugoj pruzi između Zaboka i Krapini vrši izmjena kolosiječne rešetke, dakle, stavljaju se novi pragovi, nove tračnice i novi tucanik.

"To je jedna osrednja obnova pruge s obzirom na to da to ipak nije magistralna pruga to je dovoljno da vratimo projektiranu brzinu i da Krapina bude povezana s obnovljenom prugom od Zaboka do Zagreba", rekao je Dundović, prenosi "Index".

