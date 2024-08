Zemljotes na granici BiH i Hrvatske

Zemljotres jačine 2,9 stepena po Rihterovoj skali pogodio je područje na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Epicentar potresa bio je 47 kilometara jugozapadno od Mostara i 12 kilometara istočno od Neuma.

#Earthquake (#potres, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.9 || 12 km SW of #Metković (#Croatia) || 7 min ago (local time 22:39:06). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/yMt5kzul9n