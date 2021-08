Zemljotres kod Bajine Bašte

BEOGRAD - Zemljotres jačine 3,3 stepena po Rihterovoj skali registrovan je danas kod Bajine Bašte, objavljeno je na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda.

Zemljotres se dogodio u 16.32 sati.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar saopštio je na svom Twitter nalogu sa je epicentar zemljotresa bio 34 kilometra severozapadno od Užica.

Felt #earthquake (#земљотрес) M3.3 strikes 34 km NW of #Užice (#Serbia) 10 min ago. Please report to: https://t.co/sYVb0Uyv2F pic.twitter.com/OO8iSlq7SM