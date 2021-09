Zemljotres kod Novog Pazara

NOVI PAZAR - Zemljotres jačine 3,1 stepena po Rihterovoj skali registrovan je večeras u regionu Novog Pazara, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Kako se navodi u objavi na sajtu Zavoda, intenzitet u epicentru zemljotresa koji se dogodio u 21.07 procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale.

Iz zavoda navode da zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Felt #earthquake (#земљотрес) M3.4 strikes 12 km SW of Novi Pazar (#Serbia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/EBdmA1i5Jm pic.twitter.com/QzN5OuX6E0