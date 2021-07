PETRINJA - Novi potres zatresao je područje Banovine danas iza podne. Prve informacije s EMSC-a kažu da je potres bio magnitude 3,3 stepena po Rihteru.

"Presjeklo me je. Odavno nismo osjetili ovakav udar", komentari su s EMSC aplikacije.

"Bilo je kao da je nešto eksplodiralo pod zemljom", javlja čitalac iz Petrinje, prenosi 24sata.

M3.3 #earthquake (#potres) strikes 14 km SW of #Sisak (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/KMbphtk7qq