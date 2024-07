Zemljotres kod Rijeke: "Odjeknulo je poput bombe"

RIJEKA - Zemljotres 2.4 prema Richteru zabilježen je u 4.26 sati kod Rijeke.

Kako piše Euromediteranski seizmološki centar, zatreslo je na dubini od jednog kilometra.

"Tutnjava se dosta osjetila", pišu u komentarima na stranici EMSC-a.

'Zaškripali su laminati'

Neke je potres i probudio:

"Jaka vibracija i tutnjava su me probudili".

"Dobro je zatreslo".

"Kratak i jak udarac, probudilo me iz sna. Zaškripali su laminati i namještaj".

"Lagano je zaljuljalo".

"Kao da je bomba grunula"!

"Dobro je zatreslo"!

"Probudilo me i prestrašilo"!

"Jak prasak, sve se zaljuljalo".

"Jaka tutnjava, činio se jači od 2.4", pišu u komentarima na stranici EMSC-a, prenosi 24sata.hr.

#Earthquake (#potres) possibly felt 35 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via: https://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/qPu01uwduJ