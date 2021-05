Zemljotres kod Siska: "Prije potresa se čula tutnjava"

ZAGREB - Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) zabiležio je danas potres magnitute 2,4 stepeni sa epcientrom 19 kilometara od hrvatskog grada Siska.

Kako je javio portal 24sata.hr, iako potres nije bio veliki, građani su ga osetili.

"Dobro se zatreslo", javila je čitateljka iz Siska.

Druga iz Velike Gorice govori kako joj se "zatresao cijeli krevet."

Jedan komentator je opisao da se prije zemljotresa čula tutnjava.

