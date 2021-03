Zemljotres na području Zadra

ZADAR - Zadarsko područje oko 13.00 časova pogodio je zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihteru, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Epicentar potresa je bio 16 kilometara od mjesta Vrsi.

Tlo se treslo desetak sekundi, a najviše se osjetilo na višim spratovima stambenih zgrada, dok su oni bliži tlu osjetili jaku buku koja je podsjećala na grmljavinu.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.5 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/feb8kRa3Z2