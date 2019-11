Zemljotres u Albaniji, ima mrtvih, osjetio se u cijelom regionu

TIRANA - Jedna osoba je poginula, a najmanje 150 osoba je povrijeđeno u zemljotresu jačine 6,4 stepena koji je rano jutros potresao Albaniju i izazvao brojne štete. Zemljotres se osjetio i u Srbiji i cijelom regionu.

Američki geološki zavod saopštio je da se zemljotres dogodio oko četiri sata ujutru, a da je njegov epicentar bio 30 kilometara sjeverozapadno od Tirane i u blizini priomorskog grada Drač, na dubini od oko 10 kilometara, kao i da se osjetio duž albanske obale, prenosi Reuters.

Kako se navodi najmanje dvije zgrade su se srušile, a brojni stanovnici su ostali zarobljeni u ruševinama. Jedna osoba je poginula u gradu Kurbin nakon što je skočila kroz prozor zgrade, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Na video-snimcima koji su se pojavili na u medijima vidi se jedna zgrada kako se ruši, kao i jedna zgrada sa stanovima i automobil u plamenu. U Draču stanovnicima su pomagali vatrogasci i vojska. Najveća šteta napravljena je u Draču, dok su u Tirani bar dvije osobe hospitalizovane.

Nakon glavnog zemljotresa osjetilo se i nekoliko manjih. Brojni stanovnici Albanije napustili su svoje domove, a mnogi su prijavili da je zemljotres napravio pukotine u njihovim kućama, prenosi AP.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je ovo bio najjači zemljotres u posljednjih 30 godina.

Dramatic views from Thumane, close Durres: a child saved after entire building collapsed. Reports of another 5 floor building collapsed. #Earthquake #Albania Photo: Oligert Musta pic.twitter.com/EJQDNWroYg — Celik Rruplli (@Celikso) November 26, 2019