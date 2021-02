Zemljotres u Crnoj Gori

PODGORICA - Zemljotres jačine 2,9 stepeni Rihtera pogodio je prostor 19 kilometara sjeverno od Podgorice, na području naselja Ubala, objavljeno je na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Potres se dogodio u 15 časova i 37 minuta.

Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od osam kilometara.

"Na osnovu numeričkog modela promjene intenziteta s rastojanjem u ovom regionu, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području", objavljeno je na sajtu.

Felt #earthquake (#земљотрес) M3.0 strikes 17 km N of #Podgorica (#Montenegro) 2 min ago. Please report to: https://t.co/EEqJ9Eq15e pic.twitter.com/4dWItt7DTs