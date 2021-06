Zemljotres u Crnoj Gori

Herceg Novi pogodio je još jedan slabiji zemljotres.

Kako javlja EMSC zemljotres se dogodio oko 15.40, a magnituda iznosila je 3,2 stepena po Rihteru.

Za b92.net iz Herceg Novog navode da je ovog puta zemljotres bio slabiji, kao i da je trajao kratko.

Podsjetimo, Crnu Goru je između petka i subote, nešto poslije 01.00 čas, pogodio snažan zemljotres, jačine 4,5 stepeni a epicentar je bio na 14 kilometara od Herceg Novog.

Mnogi građani su osjetili potres, neke je i probudio.

Iz Herceg Novog za b92.net potvrdili su tada da je došlo do jačeg zemljotresa.

Felt #earthquake (#zemljotres) M3.2 strikes 27 km SE of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 16 min ago. Please report to: https://t.co/G3VoSJTI5e pic.twitter.com/pgUMSuoPzP