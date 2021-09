Zemljotres u Hrvatskoj, osjetio se i u BiH

​ZAGREB - Zemljotres jačine 4,1 stepen Rihtera zatresao je protekle noći centralnu Hrvatsku, a mogao se osjetiti i u sjeverozapadnim područjima BiH.

Epicentar potresa bio je šest kilometara od Siska, objavio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

"Jako podrhtavanje u nekoliko navrata, centar Petrinje", napisao je jedan korisnik aplikacije EMSC-a.

Drugi korisnik je napisao da je ovo bio "najjači do sada", prenijeli su hrvatski mediji.

"Bilo je baš jako, probudilo nas je, zvuk kako dolazi i kako drma, nema spavanja", još je jedan komentar na stranici EMSC.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.1 in Croatia 42 min ago pic.twitter.com/izRCem7F20