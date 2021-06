Zemljotres rano jutros pogodio područje Petrinje

PETRINJA - Centralnu Hrvatsku, u bizini Petrinje, pogodio je još jedan iz serije zemljotresa magnitude 2,2 po Rihteru ili III stepen po EMS skali.

Epicentar potresa koji se dogodio u 03:53 zabilježen je četiri kilometara južno od Petrinje.

Stanovnici kažu da se čula "grmljavina i tutnjava" jezivi zvuci i kvrckanje ormara u kućama i stanovima.

Prvi i najjači potres centralnu Hrvatsku je pogodio 28. decembra prošle godine i od tada tlo se na tom području ne smiruje.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.2 in Croatia 49 min ago pic.twitter.com/1dKZHzDtbc