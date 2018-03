Žena povrijeđena u eksploziji u autobusu u Zemunu

BEOGRAD - U autobusu na liniji 45 u Zemunu dogodila se eksplozija u kojoj je žena zadobila povredu glave, rekla je jutros Tanjugu portparol Hitne pomoći dr Nada Macura.

Žena je prevezena u Kliničko-bolnički centar u Zemunu, rekla je Macura.

Poziv je upućen Hitnoj pomoći u 06.50 sati, dodala je Macura, koja je rekla da je u eksploziji krov autobusa razvaljen.

Prema navodima nekih medija, u autobusu privatnog prevoznika tokom vožnje je došlo do eksplozije kod zadnjih vrata, pošto je došlo do kvara vazdušnih instalacija koje se nalaze na zadnjem dijelu krova.

Do incidenta je došlo u Glavnoj ulici u Zemunu.

Drago Tošić ispred konzorcijuma "Ariva" u okviru kojeg posluje privatni prevoznik u čijem je vlasništvu autobus rekao je za Prvu televiziju da je do incidenta došlo zbog kvara na instalacijama.

"Oko 6.40 h došlo je do kvara na instalacijama za vazduh, do eksplozije boce u krovnoj konstrukciji. Vozač je zaustavio vozilo i proverio sa putnicama da li je neko povređen. Niko se nije prijavio da ima povrede. Jedna gospođa se kasnije sama javila Hitnoj pomoći", kazao je on i dodao da je utvrđivanje uzroka incidenta u toku.

"Vozila svako veče prolaze kontrolu i redovno idu na tehničke preglede. Ovako nešto se nije moglo predvideti. Verujemo da je fabrički došlo do neke greške, ali tek će se utvrditi šta je izazvalo incident", rekao je.