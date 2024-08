Žena proključala od bijesa: Sedam minuta vožnje platila 34 evra

​HVAR - Jedna gošća hrvatskog ostrva Hvar ostala je razočarana i ljuta poslije neprijatnog iskustva sa lokalnim taksistom. Naime, on je ženu uvjerio da je taksi prevoz jedino rješenje od pristaništa Vira, gdje odnedavno ponovo pristaju brzobrodske linije do manje od četiri kilometra udaljenog Hvara.

"Danas sam nasamarena od taksi vozača koji mi je za vožnju 3.8km naplatio 34 evra (30 evra vožnja i 4 evra ruksak i manja torba). Vožnja je bila od taksi stajališta do katamarana u luci Vira" počinje svoju priču ova žena.

Nastavila je:

"Ono što sam kasnije saznala naprosto me šokiralo... Naime, do luke Vira postoji BESPLATAN autobus koji je uključen u cijenu karte! Uz to, taksi i autobuska stanica su na svega 10 metara udaljenosti i tu vas čeka autobus koji vas besplatno vozi do luke Vira!

Isfrustrirana turistkinja je cinično rekla da bi deranje i varanje turista dogodine mogli da uvrste u službenu turističku ponudu mjesta, prenosi portal "Morski".

"Naravno da vam taksi vozač to prećuti... Ja sam ovo tek saznala u katamaranu i naravno da se čovjek nakon ovog osjeća opljačkano i prevareno", izjadala se gošća Hvara, prenosi "Telegraf".

