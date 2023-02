Žena u Srbiji oboljela od parazita koji prenosi lisica

U Srbiji je zabilježen prvi slučaj obolijevanja čovjeka od multilokularnog ehinokoka, parazita koji prenose lisice.

Svi simptomi koje je imala 67. godišnja žena iz okoline Sremske Mitrovice, kod koje je otkriven parazit ukazivali su na tumorsku promjenu, te je operisana na Klinici za abdominalnu i endokrinu hirurgiju Kliničkog Centra Vojvodine da bi patohistološkim nalazom bilo utvrđeno da je riječ o multilokularnoj ehinokoki, prenosi RTV.

"Lisičja ehinokoka na čoveku raste prije svega na jetri i to kao maligni tumor i zato su prvi pacijenti pod sumnjom da imaju tumor pregledani i tako je tek postavljena dijagnoza kod njih", rekao je profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Dušan Lalošević.

On je pojasnio da je multilokularna ehinokoka mala pantljičara koja najčešće napada jetru, ali može da metastazira i na druge organe.

"Inkubacija može trajati i godinama, do pojave prvih simptoma, a ukoliko se ne ukloni na vrijeme, može doći do smrtnog ishoda", upozorio je on i apelovao na lovce da budu oprezni u kontaktu sa lisicama na isti način kao i kada je riječ o bjesnilu.

On je istakao da lisice kada se odstrijele ne treba hvatati golim rukama, nego uvijek u rukavicama, zapakovati propisno i odnijeti u laboratoriju na analizu.

"Ta bolest nije nepoznata, ali do sada nikada nije registrovana u Srbiji, a budući da se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, ne postoji bojazan od epidemije“, zaključio je Lalošević.