Žena uhvatila muža dok je silovao kokošku?

Žena iz Kikinde uhvatila je muža (52) dok je seksualno opštio s kokoškama u njihovom dvorištu. Umjesto da muža najuri iz kuće, jadna žena je najurila sve kokoške, prenose mediji u Srbiji.

Traumirana žena se poslije bestijalnog čina svog muža u najvećoj tajnosti obratila prijateljima za pomoć.

"Došla je očajna i uznemireno rekla: 'Uhvatila sam ga kako opšti s kokoškama iz našeg dvorišta'. Verovatno naviknuta da trpi svašta, uradila je potpuno suludu stvar. Umesto da najuri muža ili sama ode i nikada ga više ne vidi u životu, ona je oterala sve kokoške iz dvorišta! Nesrećna Kikinđanka je odlučila da toleriše muževljevu bestijalnost i slučaj nije prijavila policiji. S njim je u braku više od 20 godina, imaju već odraslu decu, koja ne žive s njima", zgranuto otkriva neimenovani izvor lista "Alo".

Navodno je žena je i bez ove "egzibicije" s kokoškama, prema njegovim riječima, imala dovoljno razloga da ode od njega.

"On je maltretira i psihički i fizički već duže. To je agonija od braka u kojem jadnica trpi svašta, a sada i ovo bolesno seksualno ponašanje. Ovo devijantno seksualno ponašanje niko ni u snovima ne bi mogao da pretpostavi. Na poslu i javnom životu je pristojan. Niko ne bi mogao da posumnja da se radi o takvom izopačenom umu. Fin je i smeran, redovno odlazi na posao. To je tako, nečije vrline su javne, a poroci tajni", navodi sagovornik koji je insistirao na anonimnosti.

Seksualno zlostavljanje životinja, poznato i pod nazivom bestijalnost, jedan je od oblika okrutnosti prema životinjama, čijoj analizi u dosadašnjoj svjetskoj i domaćoj stručnoj literaturi nije posvećivano dovoljno pažnje. Za to postoji više razloga, a jedan od presudnih je da je u pitanju tabu, koji zadire u najintimnije i neprijatne aspekte ljudske seksualnosti.

Istraživanje problema je otežano jer se uglavnom sve dešava u strogoj tajnosti i na zabačenim mjestima. Svjedoci nevoljno govore o tome zbog srama koji osjećaju i žigosanja sredine koja bi uslijedila, dok su životinje nesposobne da posvjedoče o seksualnom zlostavljanju. Inostrana sudska praksa, kao i dostupni statistički podaci policije, pokazuju da su psi, mačke, konji i svinje najčešće izloženi seksualnom zlostavljanju.

Kao mogući uzroci za ovakvo ponašanje, u stručnoj literaturi navode se izloženost seksualnom zlostavljanju u djetinjstvu, ali i različiti seksualni poremećaji poput zoofilije i zoosadizma. Kod osoba kod kojih je uočena zoofilija kao seksualna devijacija često se može javiti i šizoidni element.

Dok neki smatraju da ovakvo seksualno ponašanje odstupa od normale i spada u devijantno, zoofilija je legalna u šest država: Rumuniji, Mađarskoj, Finskoj, Tajlandu, Meksiku i Brazilu, prenosi "Telegraf.rs".