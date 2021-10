Žene u Vučićevom kabinetu nikad dotjeranije: "Sigurno je samo zbog mene"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je počastvovan dolaskom u Srbiju holivudskog glumca Džonija Depa, od kojeg je dobio na poklon figuru ptice u odijelu pirata, što je asocijacija na njegovu ulogu Džeka Speroa u filmu "Pirati s Kariba".

"Počastvovan dolaskom Džonija Depa u našu zemlju, posebno sam mu zahvalan na divnom poklonu, Silent Sparrow, koji sam dobio", naveo je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Predsjednik Srbije se našalio da je njegov glavni utisak to što, kako je naveo, nikada u posljednjih deset godina nije vidio "takvu marljivost i posvećenost svih dama" u njegovom kabinetu, i napravio aluziju da su se dotjerale "Kao nikada do sada, a ja sam siguran da je to samo zbog mene, a nikako zbog Džonija Depa".

Vučić je uz to objavio i fotografiju sa Depom, na kojoj se vidi i poklon koji mu je uručen.

Vučić najavio odlikovanje Džonija, Dep: "Biće mi čast"

Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će na Dan državnosti Srbije, 15. februara, odlikovati glumca Džonija Depa u znak zahvalnosti za poštovanje koje ukazuje Srbiji, kao i zbog brojnih projekata koji u Srbiji zapošljavaju veliki broj mladih ljudi.

Dep je u susretu sa predsjednikom rekao da je počastvovan odlukom da bude nagrađen ordenom za zasluge i da će 15. februara ponovo doći u Beograd na svečanu ceremoniju, saopštila je pres služba predsjednika Republike.

"Biće mi velika čast da dođem u Srbiju 15. februara i prisustvujem svečanoj ceremoniji. Nastaviću da radim na promociji vaše divne zemlje", istakao je Dep i zahvalio predsjedniku Vučiću na ukazanoj časti.

Vučić se sastao sa proslavljenim holivudskim glumcem Džonijem Depom i predstavnicima Jervolino studija (Iervolino Studios), koji borave u Beogradu povodom promocije animiranog serijala proizvedenog u Srbiji za globalnu distribuciju Pufins Impošible.

"Proizvodnja ovakvog serijala nije važna samo za Iervolino Studios i Arhangel Digital Studios, koji su partnerski izneli ovaj projekat, već i za srpsku kreativnu industriju, kao i za promociju naše zemlje u svetu", istakao je Vučić.

Serijal je kreiran u studiju za proizvodnju animiranih sadržaja Iervolino Studios Andrea Jervolina i Monike Bakardi, osnivača matične kompanije Iervolino&Lady Bacardi Entertainment (ILBE), a produkciju potpisuje Arćangel Digital Studios (ADS) Miloša Bikovića, saopštila je pres služba predsjednika.

Serijal je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Predsjedniku su, pored Džonija Depa, projekat predstavili i Andrea Jervolino, Monika Bakardi i Miloš Biković.

U toku nedjelje svečano će biti otvoren i ogranak Iervolino Studios u Beogradu.

"Srbija je jedno od najinspirativnijih tržišta na kojima ILBE posluje. Proizvodnja Puffins Imposible serijala je dokaz da imamo sposoban i posvećen tim spreman za projekte svjetskog ranga. Otvorili smo čitav sektor posvećen postprodukciji i vizuelnim efektima, te naši planovi idu dalje od proizvodnje animiranih sadržaja. Naš cilj je da Srbija postane Holivud", rekla je Monika Bakardi, suosnivačica kompanije Iervolino and Lady Bacardi Entertainment i Iervolino Studios.