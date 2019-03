Ženi pozlilo, muž pokušao da joj pomogne pa uhapšen zbog nasilja

KARLOVAC - Bizarna situacija odigrala se u Hrvatskoj nakon što je žena (49) iz Karlovca pala u nesvijest na parking, a policija je pomoć koju je njen suprug pokušao da joj pruži protumačila kao porodično nasilje, pa ga privela u stanicu u kojoj je ostao 11 sati.

Žena tvrdi da je policajci nisu ništa pitali, niti su tražili njeno objašnjenje. Zbog svega toga, supružnici su podnijeli žalbu na postupanje policije.

"Ponašanje policije bilo je neshvatljivo, a mene niko ništa nije pitao, a da jeste sve bih im pojasnila", rekla je V. M iz Karlovca.

Ispričala je da zbog astme, od koje boluje dugi niz godina, često posjećuje Hitnu pomoć, a znalo je da se dogodi i da padne u nesvijest. Tako je bilo i ovog puta, kada su se vraćali iz karlovačke Hitne pomoći.

"Pala sam u nesvijest na parkingu. Muž je pokušavao da me podigne i nasloni na zid. Lagano me je pljuskao po licu da dođem sebi, a kada ga je prolaznica pitala šta radi i da će pozvati policiju, moj suprug joj je odgovorio: 'Pokušavam da pomognem svojoj ženi koja je pala u nesvijest, ali zovi policiju, boli me k***c'", kaže Karlovčanka.

Priznaje da joj je suprug bio nervozan, pa dodaje: "Ko i ne bi, u toj situaciji".

"Kada sam polako dolazila sebi, odjednom sam sa suprugom pala na pod. Došla su četvorica policajaca koja su srušila mog supruga, a on je pao na mene. Policajci su ga prislonili na zid, izvukli mu ruke i stavili lisice iako je pokušavao da im objasni da mi pomaže. Bili su grubi i bezobrazni, a ja sam sve to vrijeme ležala na podu. Nisu me ni pitali šta mi je, ni kako mogu da mi pomognu. Pa ako sam već žrtva nasilja što me nisu pitali, je l' mi treba pomoć", pita.

Po nesretnu ženu došla je Hitna pomoć, koja ju je odvezla u policiju. Tamo su joj rekli da joj je muž priveden zbog nasilja, a iako je htjela da da izjavu i policajcima objasni o čemu se radi, to joj, tvrdi, nisu dopustili. U policiji im je urađen alkotest. Utvrđeno je da joj je suprug bio pod uticajem alkohola, a njoj, ističe, nije pronađen alkohol.

"Na kraju više nisu tvrdili da je bilo porodičnog nasilja, već da su mog supruga priveli zbog vrijeđanja policije. Zamjeram im što mene nisu pitali da li me muž zlostavlja, samo su ga odveli, mene kao da tamo nije ni bilo", ističe, prenosi "Dnevnik".

(Dnevnik.hr)